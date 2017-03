Giả chứng chỉ hành nghề ‘móc túi’ người bệnh

Đổ về TP.HCM cho thuê chứng chỉ hành nghề Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, gần đây có tình trạng dược sĩ ở các tỉnh đổ xô về TP.HCM cho thuê CCHN với giá 5-7 triệu đồng/tháng. Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP phát hiện gần 10 trường hợp dược sĩ là công chức, viên chức thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành khác đứng tên nhà thuốc tư nhân ở TP.HCM. Trong đó có một dược sĩ đang làm việc ở tận… Thanh Hóa. Theo quy định hiện hành, dược sĩ có CCHN thì được hành nghề trong phạm vi cả nước nhưng khi nhà thuốc hoạt động thì dược sĩ phải có mặt. Sở Y tế TP còn phát hiện một bác sĩ vừa có CCHN do Sở Y tế tỉnh Cà Mau cấp, vừa có CCHN do Sở Y tế TP.HCM cấp. Sở này cũng đang xử lý trường hợp một dược sĩ đã được cấp CCHN lại đổi giấy CMND và nộp vào Sở Y tế để xin tiếp CCHN thứ hai. Một số người không có chuyên môn trong lĩnh vực khám, chữa bệnh nhưng dùng giấy CCHN giả hoặc thuê mướn để hành nghề. Nếu các hoạt động này không được kiểm soát thì hậu quả do họ để lại trên người bệnh sẽ rất khó lường. PGS-TS-BS NGUYỄN HOÀI NAM