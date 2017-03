Giải mã hiện tượng lạ khi đàn ông 'lên đỉnh'

Chuyện khóc sau khi đạt cực khoái dường như không quá xa lạ với phái nữ nhưng lại ít khi được nhắc đến đối với nam giới. Thực ra, việc đàn ông chảy nước mắt khi lên đến “đỉnh sung sướng” cũng là một điều hoàn toàn bình thường. Hiện tượng này xảy ra khi cảm xúc của họ được đẩy lên đến cao trào và trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Điều này cũng cho thấy một thực tế: Đàn ông luôn tỏ ra rằng mình khô khan, không yếu đuối nhưng về bản chất, họ hoàn toàn có những cảm xúc sâu sắc và tinh tế như phụ nữ vậy. Việc chàng bật khóc sau khi được bạn tình đưa "lên đỉnh” chính là một sự tôn vinh cho kỹ thuật và khả năng điêu luyện của bạn trong chuyện ái ân.

Run chân...

Thực ra sau khi lên đỉnh, không chỉ riêng các chàng mà cả các nàng cũng xuất hiện tình trạng “tim đập chân run”. Điều này dễ dàng được lý giải do “cô bé” và “cậu bé” đang co thắt với cường độ nhanh và mãnh liệt, bỗng dưng phanh... Việc dừng đột ngột khiến cho các cơ bắp co rút, đặc biệt hai bắp chân sẽ xuất hiện hiện tượng bị run, nặng hơn có thể bị chuột rút. Đây là việc hết sức bình thường, không cần quá lo lắng.

Phái mạnh hay gặp phải hiện tượng này, bởi thường thì các chàng luôn là người ở trên. Đôi chân của chàng phải chịu một áp lực đè nặng từ trọng lượng cơ thể, thêm vào đó một phần năng lượng đáng kể bị tiêu hao trong cuộc ái ân chính là các nguyên nhân khiến cho các cơ bắp bị co rút.

Để khắc phục tình trạng trên, hai bạn hãy thay đổi luân phiên nhau vị trí nhằm giúp các cơ không bị vận động quá sức. Chú ý khởi động trước khi quan hệ bằng những bài tập đơn giản.

Bị mù tạm thời

Theo giải thích của các bác sĩ Khoa mắt bệnh viện Glostrup, Đại học Copenhagen, nguyên nhân của hiện tượng này là sự co mạch, khi những cơ tạo ra rào cản khiến cho máu không thể lưu thông bình thường, dẫn đến chứng mù tạm thời.

Hiện tượng co mạch cũng là một trong những nguyên nhân gây chứng rối loạn cương ở cánh mày râu.

Đau buốt thắt lưng sau khi "yêu"

Thông thường, trong cuộc yêu, người đàn ông mất rất nhiều sức, lại thêm lực mạnh, liên tục dẫn đến hiện tượng co rút cơ lưng. Đây là nguyên nhân khiến bạn sau quan hệ có cảm giác mỏi nhừ vùng thắt lưng hay đau đớn.

Đau thắt lưng cũng có thể là dấu hiệu cho thấy thận của bạn đang có vấn đề. Ngoài ra, quan hệ tình dục quá thường xuyên hay trong lúc cơ thể mệt mỏi hoặc bạn đang có bệnh lý thần kinh tọa, đau cột sống cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

