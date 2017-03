Giảm lượng muối ăn hằng ngày sẽ ít bị bệnh tim mạch

Nhân ngày Tim mạch thế giới (29-9), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi Việt Nam có hành động đối với việc lạm dụng muối bằng cách thực hiện các biện pháp của WHO về giảm muối nhằm làm giảm số lượng người mắc và chết do bệnh tim và đột quỵ.

Ông Jeffery Kobza, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, cho biết kết quả nghiên cứu về tiêu thụ muối ở Việt Nam cho thấy trung bình một người sử dụng dao động từ 12 đến 15 gam muối một ngày. Rất nhiều người trong độ tuổi từ 26 đến 64 tiêu thụ một lượng muối cao hơn so với lượng muối do WHO khuyến cáo là ít hơn 5 gam một người một ngày (hay một thìa cà phê). Gần 60% người dân tiêu thụ lượng muối cao gấp hai lần lượng muối được khuyên dùng hàng ngày.

Theo ông Jeffery Kobza, tiêu thụ quá nhiều muối có thể dẫn đến (hoặc góp phần vào) bệnh tăng huyết áp và làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Theo một điều tra quốc gia, tỷ lệ tăng huyết áp ở người Việt Nam từ 25 tuổi trở lên là 25,1%. WHO ước tính rằng bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Việt Nam, chiếm khoảng 33% tổng số tử vong.

WHO khuyến cáo rằng trẻ em từ 2 đến 15 tuổi thậm chí nên ăn ít muối hơn so với lượng muối khuyến cáo cho người lớn là ít hơn 5 gam một ngày và được điều chỉnh thích hợp với nhu cầu năng lượng cần thiết cho sự phát triển của trẻ em.

Ông Jeffery Kobza, cho biết: "Việc giảm lượng muối ăn là một trong những giải pháp hiệu quả nhất cho các quốc gia trong việc cải thiện sức khỏe người dân và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mỗi người dân cũng như chính quyền có thể sử dụng những biện pháp đơn giản để giảm lượng muối tiêu thụ ".

Theo nghiên cứu của Viện dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế), lượng muối tiêu thụ hàng ngày tại Việt Nam chủ yếu là từ muối và các gia vị cho vào trong quá trình chế biến, nấu nướng và khi ăn (81%), có sẵn trong các thực phẩm chế biến sẵn (11.6%) và có trong các thực phẩm tự nhiên (7.4%). Bột canh và nước mắm là hai nguồn chính cung cấp muối hàng ngày (tương ứng 35,1% và 31,6%). Mì chính và muối tinh là cũng là những nguồn cung cấp muối đáng kể (tương ứng 7.5% và 6.1%). Trong các thực phẩm chế biến sẵn, mì ăn liền là thực phẩm có lượng muối lớn (7.5%). Dưa muối cũng đóng góp 1.4% lượng muối hàng ngày.

Việt Nam đã lên kế hoạch đưa điều tra khẩu phần muối vào vào điều tra các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm vào năm 2015 để có số liệu đầy đủ về sử dụng muối.