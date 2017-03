Giảm ngộ độc thực phẩm trong KCX-KCN ở TP.HCM

Sáng 17-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP.HCM, cho biết ATVSTP hiện là vấn đề quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển.

“Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp về ATVSTP của thế giới, thêm vào đó xuất phát điểm của nước ta là nền sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ và lạc hậu, trong khi bộ máy quản lý nhà nước về ATVSTP còn nhiều bất cập và hệ quả là tình hình ngộ độc thực phẩm gia tăng. Đặc biệt ngộ độc thực phẩm hàng loạt xảy ra tại các bếp ăn tập thể, tập trung trong các khu chế xuất - khu công nghiệp (KCX-KCN) là điều tất yếu” – BS Mai nhận định.

Công nhân trong một KCX-KCN ở TP.HCM bị ngộ độc thực phẩm trong năm 2013. Ảnh: TRẦN NGỌC

TP.HCM đã thực hiện ký kết đảm bảo an toàn thực phẩm với các tỉnh có cung cấp thực phẩm cho TP. Đồng thời xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm. Qua đó, kiểm soát trên 70% lượng thực phẩm đưa vào TP.

“Sở Y tế TP.HCM đã tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành ATVSTP TP; xây dựng và triển khai thực hiện đề án xây dựng mô hình thí điểm chuỗi thực phẩm an toàn; tổ chức ký cam kết giữa các bếp ăn tập thể trong KCX-KCN với cơ quan quản lý nhà nước về việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể. Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM cũng đã xây dựng và triển khai công tác tập huấn, cung cấp bộ test nhanh an toàn thực phẩm; hướng dẫn thực hiện hệ thống tự kiểm tra hai cấp tại KCX-KCN. Trong đó cấp một là cấp kiểm tra của cơ sở, cấp hai là cấp kiểm tra của Ban quản lý KCX-KCN. Ngoài ra, Sở Y tế TP.HCM cũng phối hợp các ban ngành xây dựng bếp ăn tập thể đạt chuẩn trong một số KCX-KCN, từng bước nhân rộng mô hình này đối với toàn bộ KCX-KCN trên địa bàn TP.HCM” – BS Mai nói.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM, Chi cục ATVSTP TP đã tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo kiểm tra mỗi năm hai lần đối với toàn bộ cơ sở cung cấp suất ăn sẵn. Ngoài ra, 100% bếp ăn tập thể trong KCX-KCN được kiểm tra ít nhất mỗi năm một lần. Kiên quyết đình chỉ hoạt động, chuyển xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm. Hàng năm, Chi cục ATVSTP TP.HCM còn phối hợp Ban quản lý KCX-KCN tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm cho người trực tiếp chế biến, người quản lý. “Các hoạt động nói trên thực sự mang lại hiệu quả, tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn TP.HCM liên tục kéo giảm. Đặc biệt giảm các vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 người mắc, giảm cả số vụ ngộ độc thực phẩm trong KCX-KCN. Năm 2010, TP.HCM xảy ra sáu vụ ngộ độc thực phẩm trong KCX-KCN. Đến năm 2013 chỉ xảy ra một vụ. Sang năm 2014 không có vụ nào” – BS Mai cho biết.