Giãn đồng tử, tím tái vì ‘muối tắm’

Cathinone và mephedrone tổng hợp có thể tạo ra hiệu ứng trên não tương tự “hàng đá”, gây rối loạn lo âu hay phiền muộn, rối loạn giấc ngủ, hoang tưởng, ảo giác, rối loạn về cư xử xã hội, tăng ham muốn tình dục, hoảng loạn và thích tấn công người khác. Nếu lạm dụng sẽ dẫn đến sự phân hủy của các tế bào cơ xương và suy thận. Nhiễm độc do dùng cathinone và mephedrone tổng hợp quá liều có thể dẫn đến tử vong… BS CK II HUỲNH THANH HIỂN, BV Tâm thần TP.HCM Việt Nam chưa đưa vào danh mục chất cấm Đại tá Nguyễn Đình Khu thông tin thêm, hiện nay Mỹ và nhiều nước châu Âu đã liệt mephedrone và cathinone vào danh mục ma túy cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, tại Việt Nam chất này chưa nằm trong danh mục quản lý nên các đối tượng đã lợi dụng để nhập hàng quá cảnh vào nước thứ ba... Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã có kiến nghị trong hợp tác quốc tế để quản lý loại chất hướng thần này. Cụ thể, Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Văn phòng FBI của Hoa Kỳ tại Việt Nam để có phương án hợp tác ngăn chặn hiệu quả, kịp thời.