Giáp tết, tai nạn trẻ em tăng

Sơ cứu tai nạn thường gặp trong ngày tết Trước và trong tết luôn xảy ra các tai nạn thường gặp khi sắp xếp, quét dọn nhà cửa. Bàn ủi, quạt điện, ấm điện, ổ cắm điện, phích cắm điện… bị hỏng lớp cách điện dễ gây điện giật và té ngã, gãy tay chân, nhất là đối với người già. Tết còn là dịp cắn tí tách các loại hạt dưa, hướng dương… và là nguyên nhân gây dị vật đường thở đối với trẻ. Nếu bị điện giật, trước hết phải tách nạn nhân khỏi nguồn điện bằng cách cắt ngay dòng điện (rút phích cắm ra khỏi ổ điện hoặc cắt cầu dao điện tại nguồn chính). Nếu không cắt được nguồn điện thì người sơ cứu đứng trên vật cách điện như miếng gỗ, tập giấy hoặc đi giày cao su khô rồi dùng khúc gỗ khô, cán chổi, đòn gánh hoặc cuộn giấy đẩy dây điện khỏi người nạn nhân. Trường hợp trẻ trên tám tuổi và người lớn bị bất tỉnh, không thở (ngưng tim - ngưng thở) do điện giật thì kiểm tra và khai thông đường thở; kiểm tra sự thở của nạn nhân bằng cách nhìn, sờ, nghe và cảm nhận; nếu nạn nhân bất tỉnh nhưng còn thở thì nhanh chóng đưa về tư thế nằm nghiêng an toàn và tiếp tục theo dõi. Trong trường hợp nạn nhân bất tỉnh, không thở thì tiến hành hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực. Gãy xương thường rơi vào một trong hai trường hợp: Gãy xương kín hoặc gãy xương hở. Gãy xương kín là gãy xương mà ổ gãy không thông với bên ngoài. Có biểu hiện đau tại vùng tổn thương, đau nhói tại điểm gãy, nạn nhân càng cử động thì càng đau. Điểm gãy biến dạng khác thường như gồ lên, ngắn, vẹo, lệch trục, gập góc… Vùng tổn thương bầm tím, sưng nề. Trong khi đó, gãy xương hở là gãy xương mà ổ gãy thông với bên ngoài. Rách da, chảy máu, đầu xương gãy hở ra ngoài. Xử lý gãy xương bằng cách giữ nguyên tình trạng ổ gãy, không kéo, không nắn, không lắc xương gãy. Đảm bảo bất động thật chắc khớp trên và khớp dưới ổ gãy. Trường hợp gãy xương kèm theo tổn thương mạch máu cần sơ cứu chảy máu trước khi cố định xương gãy. Nếu gãy xương hở thì nhanh chóng xử lý hở thành kín rồi cố định như gãy xương kín. Trẻ em bị dị vật đường thở do hạt dưa, hướng dương… có thể xử lý bằng cách vỗ lưng và ép bụng. Trong trường hợp dị vật chưa ra thì làm xen kẽ vỗ lưng và ép bụng cho đến khi dị vật thoát ra. ThS NGUYỄN MINH NHỰT, Phó Giám đốc

Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và phòng,

chống thảm họa TP.HCM