‘Giấy kiểm dịch thú y đóng dấu ban quản lý, ai tin?’

Chợ đầu mối “kêu cứu” Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, cho biết ngày 27-6 đã có công văn gửi UBND TP.HCM. Theo ông Dũng, bình quân mỗi ngày chợ nhập khoảng 5.300 con heo đã giết mổ (tương đương 400 tấn). Từ đó xuất bán phần lớn từ chợ ra khỏi địa bàn TP.HCM. Việc cấp GCNKD ra khỏi TP.HCM từ trước tới nay do Chi cục Thú y TP đảm nhận. Tuy nhiên, công việc này đã chấm dứt từ 0 giờ ngày 27-6. “Hiện thương nhân bị đình trệ việc kinh doanh thịt heo ra khỏi TP.HCM. Do vậy chợ đầu mối Hóc Môn đề nghị UBND TP.HCM can thiệp và chỉ đạo để việc kinh doanh thịt heo tại chợ diễn ra bình thường”. (Trích công văn) Thú y tạm cấp chứng nhận đến hết 30-6 Thực hiện chỉ đạo của Sở NN&PTNT TP, Chi cục Thú y sẽ tạm cấp GCNKD sản phẩm động vật tại các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh, vận chuyển ra khỏi địa bàn TP đến hết ngày 30-6. Nếu UBND TP.HCM chỉ đạo Chi cục Thú y chịu trách nhiệm cấp GCNKD sản phẩm động vật ra khỏi TP thì Chi cục sẽ làm. Tuy nhiên, Chi cục sẽ đề nghị UBND TP bổ sung thêm nhân sự, đồng thời điều chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý ATTP. Ông PHAN XUÂN THẢO, Chi cục trưởng Chi cục

Thú y TP.HCM