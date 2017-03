(PL)- Trưa 20-1, tại phường Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An), Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ xe tải biển số 37C-046.12 đang chở tám thùng phuy dầu ăn (tổng cộng 1.600 lít) đã qua sử dụng đi tiêu thụ.

Tài xế xe tải trên là Hoàng Văn Sơn (43 tuổi, trú xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương) khai nhận đã gom số dầu ăn trên từ các khách sạn, nhà hàng ở TP Vinh chở về huyện Đô Lương bán lại cho dân. Công an tỉnh Nghệ An tịch thu tám thùng phuy dầu ăn bẩn trên để tiêu hủy đồng thời tiếp tục điều tra. Đ.LAM