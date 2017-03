Hà Nội: Thực phẩm ở ngoại thành 'bẩn' hơn nội thành

Từ đầu năm 2016 đến nay, các cơ quan chức năng của Hà Nội đã thực hiện 766 cuộc thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm, trong đó cấp thành phố có 36 đoàn, và 730 đoàn cấp quận, huyện. Qua kiểm tra 48.899 cơ sở, phát hiện 7872 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm (tương đương hơn 16% cơ sở vi phạm), xử lý 6.227 cơ sở, trong đó phạt cảnh cáo 488 cơ sở, phạt tiền 2736 cơ sở với số tiền hơn 13 tỉ đồng, tiêu hủy nhiều sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.