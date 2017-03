Hà Nội xuất hiện bệnh nhân mắc não mô cầu đầu tiên

Thông tin trên được BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết hôm 3-3. Bệnh nhân trên ngụ Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Theo lời kể của thân nhân người bệnh, ngày 27-2 bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau đầu, nôn mửa... Sau hai ngày sốt, bệnh nhân có thêm triệu chứng lơ mơ, hôn mê nên được gia đình đưa vào BV Đa khoa Đông Anh, sau đó được chuyển tới BV Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), bệnh viêm não, màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningtidis gây nên. Vi khuẩn não mô cầu gồm có bốn nhóm chính: A, B, C và D, não mô cầu nhóm A và B thường hay gặp nhất.

Ổ chứa vi khuẩn não mô cầu trong tự nhiên là ở người. Do vậy nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn. Bệnh lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh. Mọi người đều có cảm nhiễm với vi khuẩn não mô cầu. Nhóm tuổi nguy cơ mắc bệnh cao nhất là tuổi trẻ, cũng ở nhóm tuổi này có số người lành mang vi khuẩn nhiều nhất.

Bệnh xuất hiện đột ngột với triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, mệt mỏi, có thể có đau họng, chấm hay mảng xuất huyết, ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước.



BV Bệnh nhiệt đới Trung ương.



Tại Việt Nam, bệnh viêm não, màng não do não mô cầu nhóm A lưu hành ở nhiều nơi, trước kia có thể gây thành dịch, tuy nhiên hiện nay bệnh chỉ xuất hiện rải rác trong năm. Để phòng bệnh, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp sau:

1. Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường.

2. Thực hiện tốt vệ sinh nơi ở, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc.

3. Chủ động tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho trẻ, vaccine được tiêm tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ.

4. Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.