Hai lô nước C2 và Rồng đỏ có hàm lượng chì vượt ngưỡng bị dừng lưu thông

Đồng thời, báo số lượng cụ thể của từng lô nguyên liệu đã được sử dụng để sản xuất ra hai lô sản phẩm về Thanh tra Bộ trước ngày 26-5.

Trước đó, chiều 23-5, sau khi làm việc với Thanh tra Bộ Y tế, công ty này đã ra thông báo tạm dừng lưu thông hai lô sản phẩm bao gồm trà xanh hương chanh C2 (ngày sản xuất 11-1-2016, hạn sử dụng 11-1-2017) và nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ (ngày sản xuất 14-1-2016, hạn sử dụng 14-10-2016) do có hàm lượng chì cao hơn mức đã công bố.

Cụ thể, sản phẩm trà xanh hương chanh C2 có hàm lượng chì theo công bố là nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/lít. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm ngày 16-2 do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia thực hiện là 0,46 mg/lít (cao hơn chín lần so với mức công bố). Còn sản phẩm nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ có hàm lượng chì theo công bố là nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/lít nhưng kết quả kiểm nghiệm là 0,21 mg/lít (cao hơn bốn lần so với mức đã công bố).