Hai người tử vong do ngộ độc nấm rừng

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ngày 15-3 cho biết vừa qua trên địa bàn xóm Phiềng Sa, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình đã xảy ra vụ ngộ độc do ăn nấm độc (nấm tự hái ở rừng) làm năm người trong gia đình anh Hà Văn Khiên mắc phải nhập viện, hai người đã tử vong, ba trường hợp còn lại đang được điều trị tại Trung tâm chống độc - Bệnh viên Bạch Mai trong đó có một trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Bộ Y tế đã đề nghị chuyên gia Trung tâm chống độc tập trung cao nhất về chuyên môn, trang thiết bị, vật tư, thuốc men đặc trị để cứu chữa nhằm bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.

Gia đình nạn nhân là người Thái, có hoàn cảnh rất khó khăn, không có tiền đóng viện phí và mua thuốc, cả ba mẹ con đang nằm điều trị và người con lớn 21 tuổi đang rất nguy kịch, bản thân người mẹ do không có tiền nên không dám nhập viện điều trị. Ngay sau khi trao đổi với lãnh đạo Trung tâm chống độc, các bác sĩ đã tiến hành thủ tục nhập viện cho người mẹ và huy động tối đa các loại thuốc của bệnh viện.

Đây là vụ ngộ độc do ăn nấm độc đầu tiên xảy ra trong năm 2015. Cục An toàn thực phẩm các tỉnh, TP tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống ngộ độc do nấm độc; tổ chức hướng dẫn các đơn vị Y tế tuyến cơ sở trong công tác sơ cứu, cấp cứu, điều trị bệnh nhân bị ngộ độc do ăn nấm độc.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân tuyệt đối không thu hái, không chế biến và không ăn nấm mọc hoang dại, kể cả nấm dại nghi ngờ không an toàn.