Hàn Quốc hết dịch MERS-CoV

Theo đó, giới y học và chính phủ Hàn Quốc nhận thấy trong suốt 23 ngày qua không có thêm trường hợp nhiễm mới nào, 15 bệnh viện đã từng bị chỉ định tập trung khống chế sát sao dịch bệnh MERS cũng đã được mở cửa trở lại, không còn ai bị cách ly do nghi nhiễm MERS. Do vậy có thể tuyên bố đến nay Hàn Quốc hoàn toàn an toàn từ dịch bệnh MERS.

Tổng cục Du lịch hoan nghênh nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc trong việc xử lý dứt điểm dịch bệnh MERS, đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách du lịch, trong đó có người Việt Nam.

V.THỊNH