Hàng trăm công ty bị xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

Cùng với việc xử phạt, ông Phong cũng cho biết đã tạm dừng lưu thông 15 lô sản phẩm thực phẩm chức năng của chín công ty.

Theo ông Phong, sau chín tháng Cục An toàn thực phẩm đã ra quyết định xử phạt 172 công ty vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt hơn 3 tỉ đồng, trong đó có 137 cơ sở vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng bị xử phạt 2,4 tỉ đồng. Thu hồi 11 giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, năm giấy xác nhận nội dung quảng cáo, tạm dừng lưu thông 49 lô sản phẩm, thu hồi tiêu hủy hai sản phẩm và 230 kg sản phẩm vi phạm về chất lượng, chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng khác xử lý 15 trường hợp.

Ông Phong khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và giấy xác nhận nội dung quảng cáo nếu cơ sở tái phạm hoặc vi phạm có tính chất nghiêm trọng.