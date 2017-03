Hàng trăm người tiêm ngừa dại trong dịp tết

Đó là thống kê của BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM từ mùng 1 đến mùng 4 tết năm 2014. Theo đó, trong bốn ngày tết Nguyên đán, số người tiêm ngừa dại tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2013 (359 trường hợp). Theo các bác sĩ, đa số những trường hợp này do bị chó, mèo cào, cắn khi đi chúc tết đầu năm, có cả người lớn và trẻ em. Nguyên nhân một phần là do trêu đùa chó, mèo, phần khác là vô ý bị cắn…

Theo các bác sĩ, bị chó cắn vùng đầu mặt là nguy hiểm hơn các vùng chi, mau phát dại hơn. Nhiều trường hợp người bệnh chết rồi mà chó vẫn còn sống. Có cô gái 17 tuổi nuôi chó cưng, để miếng bánh trên tay cho con chó liếm nhưng trên tay có một vết thương nên con chó liếm vào vết thương. Sau đó cô gái phát bệnh dại và tử vong. Trường hợp khác bị chó con cắn nhưng nghĩ không sao nên chủ quan không đi tiêm ngừa, sau đó cũng phát dại và tử vong. Cả hai trường hợp trên chó có mang virus dại (không phát dại), người bị cắn chết nhưng con chó lại không chết.





Một trường hợp tiêm vaccine ngừa dại ngày 10-2 tại BV Bệnh nhiệt đới. Ảnh: TÙNG SƠN

TS-BS Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới, cho biết khi bị chó cắn, nếu chó mang virus dại thì người bị cắn có thể phát dại từ hai tuần đến một tháng sau đó (thời gian ủ bệnh). Nhưng cũng có trường hợp phát bệnh sau bốn ngày hoặc vài năm sau nữa. Do vậy cần phải tiêm vaccine kháng dại ngay từ đầu, tuy nhiên cần phải tiêm song song với huyết thanh kháng dại vì trong vòng 2-4 tuần đầu vaccine chưa tạo ra miễn dịch bảo vệ cơ thể.

Còn theo BS Mai Xuân Thông, Trưởng khoa Khám bệnh, BV Bệnh nhiệt đới, từ lúc phát dại đến tử vong là không quá 10 ngày. Người phát dại có triệu chứng là sợ nước (sặc khi uống nước, sợ tắm), sợ gió (lạnh run), mắc sọc đỏ và khi bị kích động sẽ cào cấu…

Các bác sĩ khuyến cáo người bị chó cắn, ngoài tiêm huyết thanh kháng dại thì phải tiêm đủ năm mũi vaccine trong vòng một tháng mới an toàn (ngày 0-3-7-14 và 28).

DUY TÍNH