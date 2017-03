Heo trôi nổi từ lò ra chợ

Ông Bùi Hữu Nam, Chủ tịch UBND phường Long Bình cho biết ở phường Long Bình có rất nhiều lò mổ heo lậu, trong đó có cả lò mổ heo bệnh, heo chết hoạt động lén lút và tinh vi. Nhiều lần phường kết hợp với các đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý. Nhưng mỗi lần ra quân chỉ xử lý được một điểm và thường chỉ bắt quả tang được một con heo. Các lò hay tin liền ngưng hoạt động và phi tang tang vật. Ngoài ra, thời gian giết mổ một con heo chỉ mất khoảng năm phút và chủ lò đối phó bằng cách giết mổ từng con. Khi đưa thịt đi tiêu thụ thì thương lái chạy bạt mạng và cơ quan chức năng ngại truy đuổi gắt vì sợ xảy ra tai nạn. Trong tháng 8-2015, phường xử lý 10 lò mổ lậu, tiêu hủy 1.600 kg thịt heo bẩn và xử phạt các chủ lò mổ 35 triệu đồng. Phường cũng phối hợp xử lý bốn lò mổ heo lậu khác, trong đó có một lò mổ nghi giết mổ heo bệnh, heo chết. Cái gốc là nhiều người xem việc giết mổ heo là nghề mưu sinh và đáp ứng cho nhu cầu ở địa bàn và vùng phụ cận. Trong khi ở phường chưa có lò mổ tập trung nên để giải quyết triệt để các lò mổ lậu thì phường Long Bình đã đề xuất xây dựng lò mổ tập trung trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai đã xử lý 12 vụ giết mổ lậu. Trong đó có hai vụ giết mổ heo bệnh, tiêu hủy 520 kg thịt heo dưới da bị xuất huyết, bốc mùi hôi thối, nghi mắc bệnh truyền nhiễm. Nhưng đây chỉ là những con số nhỏ lẻ so với thực trạng giết mổ lậu trên địa bàn. _______________________________________ Năm 2012, tôi được vận động xây dựng dây chuyền giết mổ sạch do dự án Lifsap hỗ trợ. Chính quyền địa phương các cấp cam kết sẽ dẹp những điểm giết mổ không phù hợp quy hoạch để tập trung vào một điểm giết mổ đạt chuẩn an toàn, chất lượng. Trước cam kết này, tôi tin tưởng và quyết định bỏ vốn và vay ngân hàng để đầu tư. Tuy vậy, các điểm giết mổ không phù hợp, lậu vẫn tồn tại đã cạnh tranh và hoạt động của lò mổ hiện đại vẫn gặp khó khăn. Ông NGUYỄN QUANG THỌ, chủ lò mổ Thy Thọ, thị xã Long Khánh, Đồng Nai