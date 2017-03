Hi hữu bệnh nhi bị chảy máu vào bàng quang

Sáng 9-11, Ths-BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết BV vừa phẫu thuật cắt một phần đáy bàng quang chứa búi mạch máu gây chảy máu vào bàng quang và khâu lại bàng quang cho bệnh nhi Nguyễn Thảo Vy (bảy tuổi, quận Gò Vấp). Hiện sức khỏe bệnh nhi khá tốt sau phẫu thuật.

Theo BS Hiếu, đây là ca bệnh chảy máu vào bàng quang hi hữu gặp tại BV Nhi đồng 1. Sau mổ, bệnh nhi cũng không bị biến chứng són tiểu.



Bệnh nhi Vy tại BV Nhi đồng 1. Ảnh: TÙNG SƠN

Cha của bệnh nhi Vy cho biết lúc mới sinh ra, chân phải bé to hơn chân trái chừng 10% và có những vết chàm bằng bàn tay, sau đó lây lên tới đùi, mông… Khi bé lên bốn tuổi, trên chân xuất hiện những mạch máu to bằng ngón tay, đồng thời nổi những mụn to bằng hạt gạo, ít lâu sau chuyển sang đen và vỡ ra chảy máu.



Gia đình phải dùng băng keo cá nhân dán vào để cầm máu. Cứ vài ba ngày thì 4-5 “hạt gạo” bị vỡ. Bệnh nhi đã được phẫu thuật ba lần nhưng không khỏi.

Gần đây bệnh nhi đi tiêu ra toàn máu tươi nên đến BV Nhi đồng 1 thăm khám và phát hiện máu rỏ vào bàng quang gây chảy máu. BV Nhi đồng 1 đã tiến hành hội chẩn liên khoa, siêu âm, nội soi, chụp mạch máu và phát hiện ra bệnh, đồng thời tiền hành mổ để cứu bé.