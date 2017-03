Hi hữu cứu sống bệnh nhân có giòi trong não

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân L. bị tai nạn lao động do thanh sắt rơi vào đầu và được mổ cấp cứu lấy máu tụ ghép titan tại Malaysia cách đây ba năm. Sau khi mổ, bệnh nhân được chuyển về Việt Nam và chăm sóc tại nhà.

Cách đây một năm, vết mổ cũ của bệnh nhân có biểu hiện sưng tấy đỏ đau. Do điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn nên bệnh nhân không tiếp tục điều trị. Gần đây ổ mủ trong đầu bệnh nhân vỡ ra và có nhiều giòi bên trong. Bệnh nhân được nhập BV Nghệ An rồi chuyển ra BV Việt Đức. Tại đây bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, yếu nửa người trái. Xét nghiệm máu cho thấy, số lượng bạch cầu là 11.700. Ổ mủ trên đỉnh đầu trái đã vỡ ra và có rất nhiều giòi bên trong. Bệnh nhân được chuyển phòng tiểu phẫu làm sạch ổ mủ bằng các thuốc sát khuẩn như oxy già và betadin loãng, sau đó gắp ra rất nhiều con giòi to bằng đầu đũa.

Mặc dù bệnh nhân được làm vệ sinh nhiều lần, nhưng không thể lấy hết giòi do chúng đã đào đường hầm rất sâu dưới vết mổ cũ. Bệnh nhân sau đó được chuyển mổ cấp cứu, mở rộng vết mổ cũ, làm sạch tổ chức mủ và giòi.

Sau mổ hai ngày, bệnh nhân ổn định, không sốt, vết mổ khô. Bệnh nhân mắc bệnh này do sự kết hợp giữa yếu tố nhiễm trùng vết mổ làm cho vết mổ mưng mủ và vỡ ra với yếu tố vệ sinh thân thể và điều kiện sống nghèo nàn nên ruồi đẻ trứng vào ổ mủ ở trên đầu bệnh nhân.

Theo các chuyên gia, giòi thường xuất hiện ở các vết thương hở, ở những nơi mà điều kiện sống thấp, khả năng vệ sinh kém. Cho đến nay, ấu trùng ký sinh trong não người là bệnh rất hiếm gặp, mới chỉ có tám trường hợp được mô tả trong y văn thế giới. Tuy nhiên, cả tám trường hợp này đều tử vong sau khi phát hiện ra bệnh dù được điều trị và phẫu thuật.