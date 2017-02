Hiểm họa bất ngờ từ súng bắn đạn bi

BS Trần Châu Thái, Trưởng đơn vị khám mắt, BV Nhi đồng 1 (TP.HCM), khuyến cáo: Khi con trẻ hoặc người thân gặp phải những tai nạn như trên, người nhà cần dùng gạc cầm máu đè nhẹ vào vết thương, tránh làm phòi toàn bộ nội nhãn ra bên ngoài, gây ảnh hưởng đến các cơ quan khác và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ can thiệp. “Biện pháp phòng ngừa tốt nhất hiện tại là các bậc phụ huynh nên thật sự cẩn thận khi cho con cái tiếp xúc với những loại súng đồ chơi kiểu này vì nguy cơ sát thương rất lớn” - BS Thái cho biết. _____________________________ Theo thống kê chỉ trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, các trường hợp tổn thương do đạn bắn bi, dị vật, số lượng bệnh nhân nhập viện do súng đạn tự chế… đã tăng 143% so với cùng kỳ năm ngoái.