Hiểm họa từ cơ sở chế biến suất ăn tập thể

Giới thiệu thực phẩm an toàn cho bếp ăn trường học Ngày 12-5, Sở NN&PTNT phối hợp với Sở GD&ĐT TP.HCM giới thiệu thực phẩm an toàn với các trường mầm non có tổ chức nấu ăn tại chỗ để tránh xảy ra ngộ độc thực phẩm. “Sản phẩm an toàn đã được giám sát chặt từ khâu nuôi trồng, chế biến, vận chuyển, phân phối nên đảm bảo chất lượng, không ảnh hưởng sức khỏe các cháu lứa tuổi mầm non” - bà Huỳnh Thị Kim Cúc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP, cho biết. Theo BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM, tình hình ngộ độc thực phẩm trong trường học thời gian gần đây cũng có xu hướng tăng. Chỉ trong bốn tháng đầu năm 2016, TP đã xảy ra ba vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học. Ngoài việc tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, về lâu dài các trường cần tổ chức bếp ăn tại chỗ với nguồn cung cấp thực phẩm sạch, an toàn. Hiện toàn TP.HCM có 1.620 trường có bếp ăn tại chỗ, hơn 880 trường có căn tin, gần 320 trường hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn sẵn. Số vụ ngộ độc thực phẩm do các cơ sở cung cấp thức ăn sẵn chiếm 52% tổng số vụ ngộ độc thực phẩm. TRẦN NGỌC Theo số liệu của Chi cục ATVSTP TP.HCM, trong năm năm gần đây ngộ độc thực phẩm đang tăng về quy mô, số vụ lẫn số người mắc. Chỉ riêng bốn tháng đầu năm 2016, TP đã có năm vụ ngộ độc thực phẩm với 248 người bị ngộ độc, trong khi cả năm 2015 chỉ có sáu vụ với 268 người.