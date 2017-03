Hiểm họa với tinh chất mầm đậu tương

Rất nhiều thông tin cho rằng tinh chất mầm đậu tương là “thần dược” trị các triệu chứng mãn kinh. Song một số nghiên cứu lại chỉ ra tinh chất mầm đậu nành không giúp cải thiện triệu chứng tiền mãn kinh như: bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm. Trong một nghiên cứu mới đây được đăng trên http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001395.pub4/pdf/standa



đã chỉ ra không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy bổ sung phytoestrogen có hiệu quả làm giảm tần suất hay mức độ của bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm trên phụ nữ gần mãn kinh hay sau mãn kinh.



Tinh chất mầm đậu nành được các nghiên cứu chỉ ra nhiều tác hại. (Ảnh internet)

Giảm khả năng hấp thu sắt



Một nghiên cứu khác cũng được công bố cho thấy tinh chất đậu nành làm giảm khả năng hấp thu sắt (có thể gây thiếu máu, thiếu sắt). Người ta thấy rằng acid phytic là yếu tố ức chế chính việc hấp thu sắt trong chiết xuất protein đậu nành nhưng những yếu tố khác cũng góp phần làm ảnh hưởng khả năng hấp thu sắt của các sản phẩm này.

Một chuyên gia về bệnh ung thư ở TP.HCM cho biết từ năm 1995, một nghiên cứu về y khoa đã chỉ ra protein đậu nành chứa genistein đã làm tăng trưởng bướu phụ thuộc estrogen tỉ lệ thuận theo liều. Sự tăng sinh tế bào nhiều nhất ở bướu các động vật nhận estrogen hay genistein (150 và 300 ppm). Biểu hiện pS2 tăng lên trong bướu ở động vật dùng genistein (150 và 300 ppm). Những thông tin cho thấy đậu nành chứa genistein đã kích thích tăng trưởng tế bào ung thư vú phụ thuộc estrogen trên cơ thể sống tỉ lệ thuận với liều.

Thậm chí, Phytoestrogens đậu nành phá vỡ chức năng nội tiết và có khả năng gây vô sinh. Ở phụ nữ dùng nhiều isoflavine đậu nành (>40mg/ngày) thì khả năng trong suốt cuộc đời để có một con bị giảm đi 3% so với phụ nữ dùng đậu nành ít hơn (<10mg/ngày). Từ đó, các nhà khoa học kết luận: Các phát hiện gợi ý rằng dùng nhiều isoflvone đậu nành trong chế độ ăn có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sinh sản.

Trong nghiên cứu “Ung thư vú và liệu pháp hormone thay thế trong Nghiên cứu Triệu Phụ nữ” được http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(03)14065-2.pdf công bố cho thấy dùng hóc môn thay thế (HRT) cho phụ nữ đã gây thêm hàng chục ngàn ca ung thư vú trong giai đoạn 1996-2001 tại Anh. “Việc dùng HRT cho phụ nữ 50-64 tuổi tại Anh trong các thập niên qua đã làm tăng thêm 20.000 ca ung thư vú, 15.000 ca ở người dùng phối hợp oestrogen-progestagen; số chết khó xác định”- nghiên cứu chỉ ra.

Việc dùng HRT hiện nay có mối liên kết với sự gia tăng nguy cơ mắc và tử vong do ung thư vú; tác động này mạnh ở nhóm phối hợp cả oestrogen-progestagen hơn là các kiểu HRT khác.



Ung thư vú đang gia tăng ở Việt Nam.

Ảnh hưởng đến tuyến giáp



Tạp chí Nippon Naibunpi Gakkai Zasshi (Nhật Bản), mới đây đã trích dẫn một nghiên cứu vào năm 1991 cho thấy, chỉ cần ăn hai thìa canh đậu nành mỗi ngày trong vòng ba tháng, một người khỏe mạnh có thể mắc bệnh tuyến giáp với các triệu chứng khó ở, táo bón, buồn ngủ và bướu cổ. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra, Goitrogen có trong đậu nành, gây rối loạn sự trao đổi chất i-ốt và kiềm chế sự phát triển của tuyến giáp.

Trong cuốn The Whole Soy Story: The Dark Side of America’s Favorite Health Food (Mặt trái của đậu nành) của ThS Kaayla Daniel, một chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, cũng cho rằng nếu bạn có bệnh về tuyến giáp, hãy tránh xa đậu nành dưới bất kỳ hình thức nào. “Tôi có rất nhiều bệnh nhân về tuyến giáp và đầu tiên tôi cho họ uống thuốc trị tuyến giáp vào buổi sáng, tôi khuyên họ nên tránh sữa đậu vào bữa sáng bởi vì đậu nành có thể ảnh hưởng tới cách cơ thể bạn hấp thụ và sử dụng hormone tuyến giáp. Nó không được ghi chép rõ ràng nhưng nhiều bác sĩ biết điều đó” - Daniel viết.