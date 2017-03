Hiến tạng gặp khó do vướng luật

Theo thống kê của BV Chợ Rẫy, đến nay tại bệnh viện này chỉ có bảy người cho tạng, hai năm qua không có người chết não nào cho tạng. Hiện có gần 16.000 người cần ghép tạng (thận, gan, giác mạc…) nhưng số người cho thì quá ít ỏi. Ngoài những rào cản về tâm lý, tôn giáo, đạo đức, nghĩa cử đầy tính nhân văn này còn vướng thủ tục pháp lý nào?

Luật chưa thông suốt

Theo GS-TS-BS Trần Ngọc Sinh, Trưởng bộ môn Tiết niệu học Trường ĐH Y Dược TP.HCM, nguyên Trưởng khoa Ngoại tiết niệu BV Chợ Rẫy, thì thủ tục hiến tạng căn bản là thuận lợi vì đã có Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 và các văn bản dưới luật của Thủ tướng, Bộ Y tế. Nhưng hiện vẫn còn một số vấn đề chưa thông suốt, cần hoàn thiện.

GS-TS-BS Sinh nêu trường hợp một người chẳng may bị tai nạn không cứu được và đồng ý hiến tạng. Về chuyên môn y khoa thì có thể tiến hành dễ dàng. Các thủ tục hậu sự sau đó sẽ được bệnh viện giúp đỡ chu đáo. Nhưng vì là tai nạn chết người nên cần phải tuân thủ quy định về pháp luật hình sự. Phải có sự hiện diện của cơ quan công an, phải giải phẫu tử thi. Trong trường hợp này, việc bác sĩ lấy đi vài bộ phận trên thi thể người hiến (vốn không liên quan với tổn thương do tai nạn gây ra) cũng khá rắc rối, thậm chí không thể vì hiện chưa có văn bản pháp quy hướng dẫn.

Việc hiến tạng khi còn sống hoặc khi sắp chết được pháp luật quy định thế nào? Theo GS Sinh, hiến tạng khi còn sống không trái luật nếu không vì mục đích buôn bán hoặc bị ép buộc dưới mọi hình thức. Người hiến phải hoàn toàn tự nguyện (tất nhiên phải hoàn toàn tỉnh táo, không bị bệnh tâm thần).

Người hiến tạng được xã hội trân trọng và tôn vinh. Ảnh: TÙNG SƠN

Còn hiến tạng khi chết não, lúc đó người bệnh đã hôn mê, ngừng thở phải thở máy, các chỉ số sinh học chứng minh không còn khả năng hồi phục, tim lúc đó còn đập nhưng sẽ ngừng trong thời gian ngắn. Đó là cơ hội quý để lấy tạng trước khi tạng cũng chết theo người bệnh. Tuy nhiên, điều luật chết não chưa có, sắp tới phải được các nhà khoa học cố vấn cho Quốc hội thông qua theo đúng thông lệ quốc tế. Theo đó, quy định hiến tạng khi chết não phải rất chặt. Trước khi hiến tạng chết não, bệnh nhân phải được hội đồng chết não thông qua. Thành phần của hội đồng chết não phải được bổ nhiệm theo nguyên tắc không có thành viên nào là người của kíp ghép thận.

Hiến tạng khi tim ngừng đập là nguồn thứ ba. “Nhưng cũng có một số cản trở lấy tạng của người chết. Có trường hợp một nữ tu công giáo có tâm nguyện hiến tạng, nhà thờ cũng đồng ý nhưng gia đình từ chối. Trường hợp này luật không quy định nhưng theo tập tục cũng không nên miễn cưỡng” - GS Sinh cho biết.

Phải quản chặt việc mua bán tạng

BS chuyên khoa II Tạ Phương Dung, Trưởng khoa Nội thận-Miễn dịch ghép BV 115, cho rằng việc mua bán tạng vẫn còn tồn tại ở một số nước trên thế giới. Do đó để phòng, chống mua bán tạng đòi hỏi những người làm công tác ghép tạng và vận động hiến tạng phải hoạt động trong tổ chức chính thống, công khai trước tập thể, tuân thủ tôn chỉ của tổ chức. Đặc biệt, người hiến cũng phải liên hệ với hội vận động ghép tạng để hiến.

BS Dung mong rằng những yêu cầu trên sớm trở thành luật định. Việc này không chỉ nhằm ngăn ngừa việc mua bán tạng mà còn bảo vệ quyền lợi của người hiến. “Vì theo quy định, với nghĩa cử cao đẹp là cứu người, họ được tặng thẻ BHYT để đảm bảo chăm sóc sức khỏe suốt đời” - BS Dung cho biết.

BS Dung hy vọng bên cạnh Trung tâm Điều phối ghép tạng, Hội Ghép tạng và Hội Vận động hiến tạng đã được thành lập và chuẩn bị ra mắt vào tháng 6 tới tại Hà Nội. Qua các tổ chức này, việc quản lý hiến, nhận tạng sẽ chặt chẽ hơn. Đặc biệt, với sự tham gia của các tổ chức tôn giáo và đoàn thể trong xã hội thì việc vận động hiến tạng sẽ được nhiều người ủng hộ hơn.