Hiểu đúng về vô sinh

Các nguyên nhân vô sinh được xác định rõ ràng, đó là có thể do từ người vợ hoặc người chồng hoặc do cả hai chứ không riêng gì nữ giới.

Vô sinh ở nữ giới

Vô sinh ở phụ nữ thông thường do các nhóm nguyên nhân sau:

- Tại âm đạo: Do âm đạo có cấu trúc bất thường như âm đạo chỉ có một phần, âm đạo có vách ngăn hoặc do màng trinh quá dày nên không bị thủng sau khi giao hợp.

- Do cổ tử cung: Cổ tử cung có cấu tạo bất thường như lỗ cổ tử cung quá hẹp hay cổ tử cung bị chít hẹp do đốt điện hoặc sẹo do cắt polipe, cổ tử cung không ở vị trí trung gian mà bị nghiêng ra trước hoặc nghiêng ra sau, chất nhầy cổ tử cung quá đặc ngăn cản sự di chuyển của tinh trùng qua lỗ cổ tử cung.

- Do tử cung: Tử cung giữ vai trò là nơi làm tổ của phôi sau khi thụ tinh nhưng do có sự bất thường của tử cung nên trứng noãn không thể làm tổ được. Vô sinh thường gặp ở những người không có tử cung, tử cung kém phát triển, tử cung dị dạng, tử cung có vách ngăn; dính buồng tử cung do hậu quả của việc nạo hút thai hay do bệnh lao sinh dục...

- Do vòi tử cung: Vòi tử cung có cấu tạo bất thường như dị dạng hay không có vòi tử cung, tắt lòng vòi do các bệnh lý như lạc nội mạc tử cung, nhiễm khuẩn thường gặp là do bệnh lậu và Chlamydia trachomatis.





- Do buồng trứng: Buồng trứng với những bất thường như không có buồng trứng hoặc buồng trứng kém phát triển, buồng trứng không phóng noãn do dùng thuốc tránh thai, không phóng noãn do buồng trứng đa nang…

- Do các yếu tố khác: Chẳng hạn do nội tiết với các bệnh lý như suy tuyến yên hoặc u tuyến yên dẫn đến hoặc rối loạn chế tiết hormone hướng sinh dục, u tuyến thượng thận; thiểu năng, cường tuyến giáp, tăng prolactin huyết hoặc do sang chấn tinh thần nên lãnh cảm, sợ hãi quá mức nên từ chối sinh hoạt tình dục, suy dinh dưỡng làm rối loạn sản xuất hormone; các bệnh mạn tính làm giảm khả năng sinh hoạt tình dục, không phóng noãn, tần suất giao hợp dưới ba tuần một lần. Thụt rửa âm đạo, dùng các chất bôi trơn làm tinh trùng chết hoặc bị suy yếu.

Vô sinh ở nam giới

Để trứng có thể thụ tinh được, nhất thiết phải có sự phối hợp giữa trứng và tinh trùng mà tinh trùng là do quá trình giao hợp và phóng tinh từ nam giới. Do đó nếu trứng không thụ tinh được là do số lượng và chất lượng tinh trùng phóng ra trong mỗi lần sinh hoạt tình dục không được đầy đủ. Tinh trùng được sản xuất từ tinh hoàn, như vậy rõ ràng nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới hoàn toàn do những bất thường của tinh hoàn, bao gồm:

- Không sản xuất được tinh trùng: Nguyên nhân này thường gặp ở những người mắc các bệnh lý như hội chứng suy sinh dục tiên phát, suy tuyến yên, u tuyến yên, tăng prolactin máu…

- Do những bất thường của tinh hoàn như không có tinh hoàn hoặc do các bệnh lý suy thận, các bệnh lý về gan bệnh, viêm nhiễm sinh dục do Chlamydia, lậu hoặc Chlamydia, tinh hoàn ẩn, giãn tĩnh mạch tinh hoàn, xoắn tinh hoàn.

Khi đi khám vô sinh, cần khám cả hai vợ chồng chứ không riêng gì người vợ hay người chồng vì nếu chỉ khám một trong hai người thì sẽ làm chậm cơ hội để điều trị. Trên thực tế cho thấy các cặp vợ chồng đưa nhau đi khám, chữa trị sẽ làm tăng tình cảm của họ. Đứa con sinh ra là thành quả, công sức của cả hai vợ chồng nên đứa trẻ sẽ càng được yêu quý hơn.

BS HỒ VĂN CƯNG