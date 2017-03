Hoa mắt, chóng mặt nên và không nên ăn gì?

Hoa mắt, chóng mặt và đau đầu là bệnh lý thường gặp khi cơ thể đang mắc phải một số triệu chứng như viêm tai trong, đau nửa đầu, đột quỵ, hạ đường huyết, rối loạn tiền đình, thiếu máu, xuất huyết não (trường hợp hiếm hoi) …

Nên

• Dùng thực phẩm giàu vitamin C

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Y khoa Hiroshima (Nhật Bản) cho biết, tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu vitamin C có thể điều trị bệnh Meniere (có liên quan đến chứng chóng mặt) rất hiệu quả.

Theo đó, các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm đối với 22 bệnh nhân tình nguyện dùng 600 mg vitamin C với 300 mg glutathione (chất chống ôxy hóa mạnh nhất cơ thể, mỗi tế bào đều cần có glutathione để cơ thể khỏe mạnh) mỗi ngày, liên tục trong 8 tuần.

Kết quả cho thấy, 21 trong số 22 bệnh nhân đã có những cải thiện đáng kể về chứng chóng mặt. Vì vậy, bạn nên ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C để khắc phục chứng chóng mặt hiệu quả hơn.

Một số thực phẩm dồi dào vitamin C như trái cây họ cam quýt, sơ ri, dâu tây, ớt chuông, cà chua, bông cải xanh, khoai lang, củ cải trắng, xoài, đu đủ, dứa, bắp cải, kiwi và rau lá màu xanh đậm.

• Dùng thực phẩm giàu vitamin B6

Vitamin B6 là dưỡng chất rất cần thiết để cơ thể tổng hợp protein và chuyển hóa tế bào máu đỏ. Bên cạnh đó, nó còn kích thích hệ thần kinh và hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả.

Thực nghiệm cho thấy, vitamin B6 có thể cải thiện chứng chóng mặt và buồn nôn, đặc biệt là chóng mặt do tác dụng phụ khi dùng thuốc uống trị bệnh.

Để bổ sung vitamin B6, bạn nên ăn các loại thực phẩm như ngũ cốc, thịt gà, thịt heo, cá hồi, cá ngừ, bơ đậu phộng, các loại đậu, chuối, quả óc chó, cải bó xôi và quả bơ.

• Gừng

Gừng là nguyên liệu thường được người dân châu Á dùng chế biến món ăn cũng như hỗ trợ tiêu hóa, trị rối loạn dạ dày, tiêu chảy và buồn nôn hơn 2.000 năm qua.

Các nhà khoa học thuộc trường đại học Y tế trung tâm Maryland (Mỹ) cho biết, gừng cũng có thể trị viêm khớp, đau bụng, bệnh tim và chóng mặt rất hữu hiệu. Không chỉ vậy, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sinh lý học (Mỹ) vào tháng 3/2003 cho biết, các nhà khoa học thuộc trường đại học Quốc gia Yang-Ming (Đài Loan) đã chứng minh rằng, gừng còn có thể khắc phục tình trạng chóng mặt và say tàu xe. Chỉ cần dùng từ 1 - 2g gừng là có thể giảm buồn nôn và say tàu xe nhanh chóng.

• Nước

Là thành phần quan trọng giúp cho các cơ quan trong cơ thể hoạt động tốt hơn. Nếu thời tiết nóng bức và bạn cảm thấy chóng mặt và đau đầu, nhiều khả năng cơ thể của bạn đang trong tình trạng mất nước. Vì vậy, mỗi ngày nên bổ sung từ 2-2,5 lít nước (tương đương với 8 ly) để cân bằng cơ thể.

Với những người thường xuyên tập luyện thể thao thì việc uống nhiều nước rất quan trọng, đặc biệt khi cảm thấy đuối sức hay mệt mỏi trong và sau khi tập luyện. Hơn nữa, nước sẽ giúp cơ thể bạn bài tiết các độc tố (nguyên nhân làm đau đầu và chóng mặt) một cách dễ dàng.

Không nên

• Ăn quá mặn

Mặc dù muối natri rất cần thiết cho sức khỏe, nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều muối sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tim, suy thận và chóng mặt.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, không nên tiêu thụ quá 2-3 g muối mỗi ngày. Bạn nên hạn chế ăn các loại thức ăn nhanh chứa nhiều muối như khoai tây chiên, bánh quy giòn, nước sốt cà chua, thịt nguội, xúc xích và thịt xông khói.

• Ăn nhiều đường

Dùng thức ăn và đồ uống chứa nhiều đường cũng là lý do khiến tình trạng chóng mặt kéo dài. Do đó, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo chúng ta chỉ nên tiêu thụ đường mỗi ngày ở mức 6 muỗng cà phê (đối với nữ) và 9 muỗng cà phê (đối với nam) là an toàn cho sức khỏe.

Ngoài ra, bạn cũng nên dùng thêm ngũ cốc nguyên hạt, hoặc sữa ít chất béo để ngăn chặn sự mất cân bằng lượng đường trong máu.

• Uống rượu bia và cà phê

Nồng độ cồn trong rượu bia và chất caffeine trong cà phê cũng là những chất kích thích góp phần làm tăng thêm chứng buồn nôn, chóng mặt và đau đầu. Vì thế, bạn nên tránh dùng những loại thức uống này để nhanh chóng “chào tạm biệt” chứng hoa mắt, chóng mặt và đau đầu, theo khuyến cáo từ các nhà khoa học trường đại học Y tế trung tâm Maryland (Mỹ).

Lưu ý: Để hạn chế tình trạng hoa mắt, chóng mặt, bạn nên tránh việc đứng dậy đột ngột, dễ làm cơ thể mất thăng bằng và gây choáng váng thoáng qua.

ĐÌNH HUỆ (Theo PNO)