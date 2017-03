Hoảng hồn tiêm “thần dược” làm đẹp chui tại Hà Nội

Được quảng cáo như một loại “thần dược” có khả năng hô biến gương mặt như ý muốn cho chị em, làm đẹp trong tích tắc bằng các chất làm đầy để độn cằm, nâng mũi, bơm môi,... hiện được bán tràn lan trên thị trường, nguồn gốc mù mờ và giá rẻ như rau...

“Hô biến vịt thành thiên nga” trong 10 phút

Sau hàng loạt các vụ việc biến chứng, thậm chí gây tử vong với người sử dụng, từ năm 1991, chất làm đầy vĩnh viễn silicone lỏng đã bị cấm sử dụng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sau khi silicone lỏng bị cấm thì hàng loạt các “silicone con” đã được thay thế tức khắc.

Theo xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ không dao kéo hiện nay, các chất làm đầy có tác dụng độn cằm, nhấn mí, nâng gò má, nâng mũi, làm đầy má hóp, tạo môi dày, xóa nếp nhăn... như Restylane, Radiesse, Aquamid,... lại khá được ưa chuộng. Các chất này có tên chung là filler, tuổi thọ kéo dài từ 6 - 18 tháng, có tác dụng biến đổi gương mặt trong chốc lát mà không phải gây tê, gây mê, sau một thời gian có thể tự tiêu, khách hàng lại có thể tiếp tục “đập đi xây lại” gương mặt thoải mái.

Hiện nay, chất làm đầy được bán công khai trên mạng, tại các spa không đủ chức năng, thậm chí “tại gia” mà người bán, người tiêm đều không từng qua một trường lớp nào, giá cả cũng không cố định, mỗi nơi một mức giá.

Sau khi được giới thiệu đến mát xa mặt tại một spa trên phố H.M địa bàn quận Hoàn Kiếm, chúng tôi được nhân viên cửa hàng này “gạ” chỉnh sửa một số điểm trên gương mặt bằng chất làm đầy. Tôi tỏ ra ngạc nhiên: “Chị tưởng chỗ em chỉ mát xa thôi chứ lại còn thêm chức năng này nữa à?”. Nhân viên cửa hàng bật mí: “Cái này gọi là tiểu phẫu thôi, không nguy hiểm, gần như không biến chứng. Bên em làm thêm, hợp tác cùng các bác sỹ ở bệnh viện lớn. Giá rẻ hều mà”.

Theo quảng cáo của nhân viên này, chúng tôi được biết mức giá để nắn hàm khoảng 5 triệu đồng, nhấn mí 6 triệu đồng, nâng mũi 6,5 triệu đồng. Nếu khách đồng ý, có thể lấy địa điểm tầng 2 của spa làm nơi tiêm, chỉnh luôn”.

Một hình ảnh quảng cáo nâng cao sống mũi bằng chất làm đầy.

Trong lúc ngồi chờ, phóng viên được tiếp xúc với một vài khách hàng trẻ đang đợi đến lượt tiêm. Phòng tiêm và phòng tiếp khách chỉ cách nhau một bức rèm. Đến lượt, một cô gái có vóc dáng và gương mặt khá thanh tú bước vào.

Khách hàng được nằm trên một chiếc ghế dài như ghế dùng trong spa. “Bác sỹ” mặc blu trắng, cầm ống tiêm, panh có vẻ rất thành thục. Sau khi vệ sinh mặt, cằm, và mũi cho khách bằng một loại dung dịch như cồn, “bác sỹ” mới lôi ra một ống tiêm có dung dịch màu xanh, tiêm trực tiếp vào cằm và vào mũi của cô gái. Vừa tiêm, “bác sỹ” vừa dùng tay nắn, chỉnh, kéo dài sống mũi, cằm cho khách. Toàn bộ thời gian chỉ mất chừng 10 phút.

Sau khi hoàn tất, cô gái kêu đau và ngồi dậy, hỏi “bác sỹ” có cần phải chườm đá không thì nhận được câu trả lời: “Cái này em chịu khó chút đi, tiêm xong phải để cho nhiệt độ của filler bằng với nhiệt độ của cơ thể thì mới hiệu quả”. Khi cô gái bước ra ngoài, tôi thấy cằm và mũi cô này đỏ tím hẳn lên. Được biết, để hết tình trạng này sẽ phải mất vài ngày mới hoàn toàn bình phục.

Mua “thần dược” dễ hơn mua rau

PV đã gọi đến số điện thoại 094207xxxx được cho là “đầu nậu” cung cấp các chất làm đầy với giá “bèo” nhất. Đầu dây bên kia, người nhấc máy tự xưng là Mỹ Dung. Cô không ngần ngại “khoe” thành tích đã có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp chất làm đầy để nâng mũi, chỉnh sửa bơm môi, xóa nếp nhăn cho rất nhiều khách hàng và hàng loạt spa, thẩm mỹ viện lớn nhỏ tại Hà Nội.

Quảng cáo bán lẻ, bán buôn “thần dược” tràn lan trên mạng.

Khi PV gợi ý muốn trực tiếp trao đổi cụ thể số lượng hàng và xem xét các loại giấy tờ chứng minh hàng nhập khẩu từ Pháp và được bộ Y tế cấp phép, người bán tỏ ra khá e dè. Cô ta lấy lý do nhà ở ngoại thành Hà Nội, tít mạn Dương Nội. Nếu muốn mua chất làm đầy, khách hàng phải chuyển khoản, sau đó Dung sẽ cho người chuyển hàng đến tận nơi. Khách mua lẻ cũng phải chuyển khoản trước rồi Dung sẽ cung cấp số điện thoại của một bác sỹ chuyên nhận tiêm chất làm đầy.

Sau khi nhận hàng, hoặc giao dịch với bác sỹ, khách hàng chỉ cần cung cấp địa chỉ, bác sỹ sẽ đến tận nhà tiêm cho khách, hoặc hẹn tại một thẩm mỹ viện trên đường Hàm Long (Hà Nội) và trả thêm chi phí tiêm cho bác sỹ với giá 1 triệu đồng.

"Chị cứ yên tâm, trên facebook của em có rất nhiều khách hàng chụp ảnh, khen ngợi chất làm đầy do em cung cấp. Em có đầy đủ chứng nhận đảm bảo của bộ Y tế về các chất này. Bác sỹ tiêm chất làm đầy là người đã làm việc, hợp tác với nhiều thẩm mỹ viện lớn trên địa bàn Hà Nội và đang làm ở bệnh viện Thanh Nhàn", Dung cho biết.

Mức giá do Dung rao bán rẻ hơn khá nhiều so với mức giá tiêm dịch vụ tại các thẩm mỹ viện. Cụ thể, một ống Restylane là 3 triệu đồng/ml, 1 ống 0,8cc radies là 290USD. Hình thức tiêm nâng mũi, độn cằm hết khoảng hơn 1ml, còn nếu tiêm xóa nhăn mắt, khóe môi thì chưa đến 1ml, tính ra mức giá rẻ hơn hẳn so với các tiểu phẫu thẩm mỹ "dao kéo" khác. Dung quảng cáo nếu giao buôn từ 5 hộp trở lên với mức giá còn “bèo” hơn rất nhiều.

Khi PV ngỏ lời muốn gặp trực tiếp bác sỹ rồi mới đặt hàng, Dung ngần ngại: “Chị cứ đặt hàng trước, đặt lịch trước với bác sỹ rồi gặp sau. Bác sỹ còn bận việc cơ quan nên không ở spa 24/24h được”. Cũng theo Dung, việc phối hợp với các bác sỹ ở bệnh viện lớn như Thanh Nhàn, khách hàng có thể yên tâm: “Nếu gặp rủi ro, mình còn biết chỗ mà đến bắt đền”.

Có thể gây mù nếu tiêm xung quanh mắt

Trong tháng 3/2014, cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm (FDA) Mỹ đã đưa ra khuyến cáo, bơm chất làm căng da và xóa nếp nhăn vào vùng trán có thể gây tổn thương mắt. Tại Mỹ cũng đã có ba trường hợp bị mù sau khi làm thủ thuật này. Do đó, FDA chỉ cho phép sử dụng những chất làm đầy này ở phần giữa của mặt (mũi) hoặc xung quanh vùng miệng.

Theo Đời Sống & Pháp Luật