Hội nghị phổ biến phương pháp cứu sống bệnh nhân đột quỵ

Hội nghị xoay quanh các chủ đề về đột quỵ: Đột quỵ nhồi máu não, xuất huyết não; Bệnh lý mạch máu não, đầu mặt ở trẻ em và can thiệp nội mạch; Bệnh lý thông nối động tĩnh mạch trong-ngoài sọ: rò động tĩnh mạch màng cứng; Vai trò của stent chuyển dòng trong điều trị túi phình nội sọ; Dị dạng mạch máu não và đa trị liệu Can thiệp cột sống dưới máy DSA (tạo hình thân sống qua da, đốt nhân đệm bằng sóng cao tần, điều trị đau…)...

Qua hội nghị này, ban tổ chức hướng đến việc phổ biến một phương pháp tối ưu cứu sống bệnh nhân bị đột quỵ mà trước đây quan niệm đột quỵ là chết hoặc để lại di chứng nặng nề trên người bệnh.

Hội nghị Can thiệp Thần kinh Châu Á – Úc được tổ chức 2 năm một lần, do Hội Can Thiệp Thần Kinh Châu Á – Úc (AAFITN - Asia Australasian Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology) tổ chức nhằm trao đổi và cập nhật các kiến thức về điều trị các bệnh lý mạch máu não và cột sống.

Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Việt Nam do Đại học Y Dược TP. HCM và Hội Điện quang Can thiệp Việt Nam đăng cai.

TRÀ GIANG