Hơn 100 con heo bị bơm nước, tiêm thuốc an thần

Ngày 16-1, Phòng Cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra và phát hiện cơ sở của ông Phạm Văn Vui (ngụ xã An Hòa, TP Biên Hòa) đang bơm nước và tiêm thuốc an thần cho 119 con heo đã thu gom để chuẩn bị giết mổ.

Theo chủ cơ sở, bơm nước và tiêm thuốc vào heo chuẩn bị giết mổ với mục đích tăng trọng lượng thịt. Sau khi lập biên bản vi phạm, cơ quan chức năng đã tiến hành phân tích mẫu chất cấm, giám sát số heo trên trong thời gian cho đào thải thuốc và củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trong thời gian cao điểm trước trong và sau tết, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ lợi ích người chăn nuôi, người tiêu dùng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.