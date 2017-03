Hơn 100 công nhân bị ngộ độc: Nghi do nhiễm khuẩn E.coli

Công nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Theo đó, nguyên nhân nghi ngờ gây ra ngộ độc là bữa ăn trưa ngày 7-4 tại bếp ăn tập thể của công ty với món cá trứng rán (có 2.242 người ăn). Nguyên nhân do vi khuẩn và độc tố (nghi do vi khuẩn E.coli). Nguyên nhân gây ô nhiễm thức ăn gây ra vụ ngộ độc có thể do không bảo đảm an toàn thực phẩm ở khâu chế biến hoặc khâu bảo quản thức ăn.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 7-4, sáu công nhân thuộc Công ty TNHH Star Fashion đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ với biểu hiện là sốt nhẹ, buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy nhiều lần.

Sáng ngày 8-4, sau khi công nhân đến làm việc thì có thêm hơn 100 người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi và đã được đưa đến BV đa khoa huyện Chương Mỹ để điều trị.

Sở Y tế TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý tiếp theo, khắc phục triệt để hậu quả vụ ngộ độc thực phẩm tại công ty.

Đồng thời, Sở Y tế cũng đề nghị công ty TNHH Thời trang Star tổng vệ sinh toàn bộ khu vực bếp ăn tập thể; tăng cường kiểm thực ba bước, tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể để bảo đảm an toàn thực phẩm, ổn định sản xuất.