Hơn 570 kg ruột heo khô Trung Quốc suýt thành vỏ lạp xưởng

Bao bì và tem dán trên lô hàng ruột heo khô ghi bằng tiếng Trung Quốc. Ảnh: Chi cục Thú y TP.HCM

Ngày 7-1, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm quận Bình Tân (TP.HCM) bất ngờ điểm tra nhà 7/130 đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B. Địa chỉ nói trên do ông Thôi Trí Cường (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) thuê để kinh doanh ruột heo khô.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận ông Cường đang chứa hơn 570 kg ruột heo khô. Toàn bộ tem và bao bì lô hàng nói trên đều ghi tiếng Trung Quốc. Ngoài ra, ông Cường còn chứa trên 1.140 kg ruột heo khô không nhãn mác. Lô hàng này ông Cường khai mua từ tỉnh Sóc Trăng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Cường cho biết ruột heo khô được bán cho những cơ sở sản xuất lạp xưởng dùng làm vỏ lạp xưởng.



Ông Cường không xuất trình được giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy chứng nhận kiểm dịch tất cả lô hàng, kể cả chứng từ, hóa đơn. Do vụ việc có yếu tố nước ngoài nên đoàn kiểm tra liên ngành quận Bình Tân bàn giao cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận này thụ lý hồ sơ.