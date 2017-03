Hơn 70% người trưởng thành ở Việt Nam bị nhiễm HP

Đây được xem là nguyên nhân chính gây viêm, loét dạ dày-tá tràng và ung thư dạ dày.

Nhiễm vi khuẩn H. pylori (HP) là một trong các nhiễm khuẩn thường gặp ở người. Ước tính tại Việt Nam có khoảng hơn 70% người trưởng thành bị nhiễm HP. Đây được xem là nguyên nhân chính gây viêm, loét dạ dày-tá tràng và ung thư dạ dày.

Cụ thể là 90% số người bị viêm dạ dày có sự hiện diện của vi khuẩn HP. Tương tự, tỉ lệ này chiếm 75%-85% trong bệnh loét dạ dày-tá tràng; còn trong biến chứng thủng do loét dạ dày-tá tràng thì sự hiện diện của HP chiếm 80%-95% trường hợp.

Chính vì vậy, việc điều trị diệt HP khi bị viêm, loét dạ dày-tá tràng là rất cần thiết nhằm ngăn ngừa các biến chứng như xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày và nguy hiểm hơn là ung thư dạ dày.

Tuy nhiên, hiện nay có thể do việc người bệnh quá lạm dụng sử dụng kháng sinh trong điều trị các bệnh thông thường như viêm họng, cảm cúm,… hoặc có thể do chính con vi khuẩn HP kháng thuốc ở người bệnh khi điều trị lần đầu tiên. Đã là một trong những khó khăn, thách thức lớn cho các y bác sĩ trong việc điều trị viêm loét dạ dày tá tràng.

Vừa qua, BV ĐH Y Dược TP.HCM tiếp nhận nữ bệnh nhân Trần Thị C., 25 tuổi, (Tiền Giang) đến khám tại khoa Tiêu hóa BV ĐH Y Dược TP.HCM với triệu chứng như đau bụng, đau lan ra sau lưng, cảm giác nóng rát sau xương ức, buồn nôn.



Các biến chứng khi nhiễm HP

Người bệnh được bác sĩ chẩn đoán là viêm dạ dày, HP dương tính, điều trị HP theo phác đồ lần 1. Sau đó 1 tuần, người bệnh tái khám.

Tuy nhiên, những triệu chứng vẫn như cũ, không thuyên giảm. Người bệnh được cho chỉ định nội soi dạ dày, làm xét nghiệm HP huyết thanh. Kết quả cho thấy người bệnh vẫn viêm dạ dày, HP dương tính. Qua mẫu thử HP được làm kháng sinh đồ phát hiện bệnh nhân bị kháng thuốc ngay lần khám đầu tiên.



Theo PGS-TS-BS Bùi Hữu Hoàng, Trưởng khoa Tiêu hóa BV ĐH Y Dược TP.HCM, hiện nay việc điều trị diệt HP trong bệnh viêm, loét dạ dày-tá tràng đang đối mặt với nhiều thách thức mà nguy cơ thất bại rất cao do nhiều nguyên nhân như: Người bệnh không tuân thủ đúng liều lượng, thời gian và cách uống thuốc do sợ tác dụng phụ của kháng sinh, hoặc sợ phải uống số lượng thuốc quá nhiều. Vi khuẩn HP đề kháng với các kháng sinh đang sử dụng do việc lạm dụng và sử dụng tùy tiện kháng sinh. Ngoài ra, acid trong dạ dày quá nhiều làm cho kháng sinh bị phá hủy hoặc mất tác dụng hoặc do chuyển hóa ở gan làm cho các thuốc ức chế tiết acid bị giảm tác dụng.

BS Hoàng khuyến cáo đối với khuẩn HP nếu quá trình chữa trị không đúng phác đồ hoặc không chữa trị có thể dẫn đến ung thư. Tuy nhiên, không phải người bệnh nào nhiễm vi khuẩn HP cũng đều sẽ bị ung thư. Điều này còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người, độc tính của vi khuẩn và chế độ ăn uống.

Chế độ ăn như ăn mặn, thực phẩm lên men, muối chua, thịt hun khói làm cho thực phẩm bị biến chất gặp điều kiện vi khuẩn HP thì dễ phát sinh ung thư hơn. Chính vì vậy, chế độ ăn cho người bị nhiễm HP thì cần tránh đồ chua cay, tránh ăn mặn, nên dùng củ nghệ vì có tính chất bảo vệ chống ung thư, làm lành những tổn thương trong viêm loét bao tử.

Cộng đồng cần lưu ý vi khuẩn HP có thể bị lây nhiễm qua đường ăn uống.

Người bệnh cần tuân thủ điều trị, uống thuốc đúng liều, đúng lượng, đúng giờ. Khi có tác dụng phụ, người bệnh cần báo ngay với bác sĩ để có điều chỉnh kịp thời. Tùy theo từng đối tượng, nếu người trẻ bị đau dạ dày thì không cần thiết phải nội soi ngay mà có thể dùng những biện pháp đơn giản như thử máu, kiểm tra hơi thở để chẩn đoán có bị nhiễm HP hay không, còn đối với những người bệnh lớn tuổi hoặc đã đau dạ dày lâu ngày, đau nhiều thì cần tầm soát bằng nội soi.

Nhằm cung cấp, hướng dẫn cho người bệnh những kiến thức cơ bản và những biện pháp giúp nâng cao hiệu quả điều trị diệt H.Pylori, nhất là trong trường hợp người bệnh điều trị hoài mà không diệt hết vi khuẩn và bệnh cứ tái phát, BV ĐH Y Dược TP.HCM tổ chức: “Chương trình tư vấn biện pháp điều trị diệt vi khuẩn Helicobacter pylori ở những người bệnh viêm loét dạ dày-tá tràng bị tái phát hoặc tái nhiễm”.

Thời gian : Thứ Hai và thứ Ba hằng tuần vào tháng 7-2016 đến tháng 8-2016. Địa điểm: Phòng khám Tiêu hóa, lầu 1, khu A, BV ĐH Y Dược TP.HCM, 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP.HCM.

Điện thoại đăng ký tham dự chương trình: (08) 3952 7111

Đối tượng: Người bệnh đã điều trị diệt H. pylori nhiều lần mà vẫn bị thất bại

Quyền lợi: Người bệnh tham gia tư vấn sẽ nhận được phiếu hỗ trợ điều trị theo chương trình, mỗi phiếu hỗ trợ sẽ bao gồm: Miễn phí tiền thuốc điều trị diệt H.pylori trong 2 tuần. Miễn phí chi phí cấy vi khuẩn và kháng sinh đồ, xác định tình trạng gen CYP2C19 giúp chuyển hóa thuốc ở gan. Hỗ trợ 250.000 VNĐ/người bệnh cho chi phí PY test C13 (xét nghiệm hơi thở giúp xác định vi khuẩn H.pylori còn trong dạ dày hay không).