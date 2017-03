Hơn 800 chuyên gia chia sẻ thông tin về tim mạch

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp TP.HCM - ông Võ Thành Nhân cho biết nội dung hội nghị lần này được xây dựng dựa trên các tiêu chí khoa học, tiên tiến và thực tiễn. Cũng theo ông Nhân, chương trình hội nghị tập trung vào bốn nhóm chủ đề chính gồm: các vấn đề trong chẩn đoán và điều trị hội chứng vành cấp; vấn đề trong chỉ định điều trị can thiệp, điều trị ngoại khoa và các biến chứng; chia sẻ kinh nghiệm triển khai các trung tâm can thiệp động mạch vành tại các địa phương;...

X.PHƯƠNG