Hôn mê vì say nắng

Hằng ngày, ông H. phơi người dưới nắng gắt khoảng 4-6 tiếng. Khoảng 15 giờ ngày 30-5, khi đang thu gom bao thóc ngoài đồng, ông H. đột ngột rối loạn tâm thần, nói nhảm, sau đó vài chục phút thì hôn mê. Ngay lập tức ông H. được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Trưa 30-5, một cụ bà 88 tuổi ở Hà Nội cũng có biểu hiện say nắng khi đột ngột mất ý thức lúc đang đi chợ. Cụ được người dân xung quanh sơ cứu, sau đó đưa vào BV Hữu nghị Việt-Xô. Tại đây, cụ có biểu hiện hôn mê, co giật, đỏ da toàn thân, sốt cao 40 độ C, mạch nhanh... Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp và thoái hóa khớp.

ThS-BS Nguyễn Hữu Quân, khoa Cấp cứu BV Bạch Mai, khuyến cáo khi bị say nắng, say nóng, người dân nên làm mát người ngay tức thì. Đồng thời đưa bệnh nhân ra khỏi môi trường nóng, cởi bỏ quần áo, hỗ trợ đường hô hấp, tuần hoàn. Khi có công việc đi ra ngoài nắng, người dân nên mặc áo chống nắng, đội mũ. Hạn chế đi ra ngoài vào thời điểm giữa trưa.

Bác sĩ cũng khuyến cáo đối với trẻ, các bậc phụ huynh không để các cháu chơi ngoài nắng. Đặc biệt, cho trẻ mặc quần áo thoáng, dễ bay hơi nước, không hấp thụ nhiệt, uống đủ nước và dung dịch điện giải…

