Hút 3 lít máu trong ổ bụng, kịp thời cứu sống một bệnh nhân

Ngày 28-3, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng cho biết, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật can thiệp, cứu sống kịp thời một bệnh nhân bị vỡ khối u ở gan hiếm gặp.

Trước đó, anh Nguyễn Đức C. (ngụ Phổ Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi) được người nhà đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng đau bụng đột ngột, tái diễn nhiều lần. Các bác sĩ tại đây chuẩn đoán anh C. bị xuất huyết nội do u gan vỡ. Do tình trạng sức khỏe của bệnh nhân diễn biến phức tạp nên bệnh viện tiến hành truyền máu và chuyển thẳng ra bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Bệnh nhân C. đã dần hồi phục sau ca phẫu thuật

Vào thời điểm nhập viện, anh C. bị tụt huyết áp, mạch nhanh, nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ bệnh viện Ung thư Đà Nẵng quyết định phẫu thuật. Trong quá trình mổ đã hút gần ba lít máu trong ổ bụng bệnh nhân, đồng thời tiến hành cắt gan trái kèm khối u để cầm máu.

Nhờ được can thiệp kịp thời nên anh C. đã qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhân đang được điều trị sau mổ tại khoa Tiêu Hóa. Bệnh nhân đã có thể ăn uống được và dần hồi phục, chờ ngày xuất viện. Theo các bác sĩ bệnh viện Ung thư, những trường hợp như thế này nếu xử lý không kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao.