Hút máu người để kéo dài tuổi xuân?

Tuy nhiên, thực hư của phương pháp này là như thế nào, có thực sự an toàn, hiệu quả hay không?

Theo PGS. TS.BS Lê Hành, Chủ tịch Hội phẫu thuật Thẫm mỹ TP.HCM, đây là phương pháp dùng để tách huyết tương giàu tiểu cầu (PRP - Platelet Rich Plasma). Thông thường, từ 10-30ml máu của khách hàng sẽ được lấy và đựng trong bộ kit chuyên dụng. Sau đó, bác sĩ thực hiện tách bằng phương pháp ly tâm 3 lần, mỗi lần 3 phút rồi gạn lọc để lấy phần chứa tiểu cầu.

Huyết tương sau khi được phân tách chứa lượng tiểu cầu cao gấp 3-7 lần máu bình thường.

Vì là máu tự thân nên rất an toàn cho người dùng, không bị phản ứng dị ứng hay đào thải,

“Lão hóa bao gồm cả quá trình nội sinh và ngoại sinh, quá trình này xảy ra khác nhau trên từng người, tùy thuộc vào tính chất công việc, phong cách sống, thói quen và cơ địa của từng người.

Lão hóa là một quy luật của cuộc sống nên không có phương pháp nào giúp chúng ta giữ mãi được nét thanh xuân. Phương pháp trẻ hóa da bằng PRP giúp chúng ta hồi phục các tổn thương của tế bào, của các chất nền trong da và do đó, làm chậm lại tiến trình lão hóa sinh lý của cơ thể.

Hiệu quả của PRP trên độ căng, độ sáng của da, trên sẹo rỗ khá rõ ràng. Tác dụng trẻ hóa duy trì được ít nhất một năm. Do đó, khách hàng có thể làm lại liệu trình sau từ 12 tháng đến 18 tháng”, PGS. TS.BS Lê Hành cho biết.

Vậy theo ông, đâu là cơ sở khoa học của phương pháp làm đẹp này ?

Trong máu con người gồm có huyết tương và các tế bào máu như hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.

Tiểu cầu khi được hoạt hóa sẽ ly giải các hạt alpha, giải phóng nhiều yếu tố tăng trưởng như PDGF (yếu tố thúc đẩy tăng trưởng mạch máu, phân chia tế bào, hình thành da), TGF b (yếu tố tăng trưởng beta thúc đẩy phân bào gián phân, chuyển hóa xương), VEG (yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu, thúc đẩy hình thành mạch máu), EGF (yếu tố tăng trưởng biểu bì, thúc đẩy tăng trưởng tế bào và hình thành collagen), FGF (yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi, thúc đẩy tăng trưởng các tế bào biệt hóa và hình thành mạch máu), IGF (yếu tố tăng trưởng giống insullin) và các nhân tố khác.

Các yếu tố tăng trưởng này góp phần quan trọng trong tăng sinh nguyên bào sợi và mao mạch, tạo hyaluronic acid, sản xuất collagen và tế bào biểu mô. Do đó phương pháp dùng huyết tương giàu tiểu cầu là lựa chọn đúng đắn, hợp lý để trẻ hoá da và chữa sẹo lõm.

Nhiều người cho rằng, phương pháp làm đẹp này quá rùng rợn. Lấy máu người rồi lại bơm vào cơ thể người bằng hàng trăm vết chích trên người sẽ rất nguy hiểm, nhiều khi ảnh hưởng đến tính mạng?

Thoạt nghe việc lấy máu và đưa vào lại cơ thể có thể thấy “rùng rợn”, nhưng thật ra đây là thao tác lấy máu để làm xét nghiệm thông thường ở mọi phòng xét nghiệm y khoa. Lượng máu chỉ khoảng 10-20 ml mà thôi. Sau đó, máu được đưa vào một tiến trình để ly trích PRP trong phòng thí nghiệm. PRP lấy ra sẽ được lại vào trong những phần của cơ thể như khớp xương, da ...

PRP không thể tự xuyên qua da mà bác sĩ phải tạo những vết chích nhỏ trên da để PRP thấm qua . Thủ thuật trẻ hóa da cần phải tác động trên bề mặt của da bằng các dụng cụ chuyên biệt như derma-roller hay derma-pen, nhằm mục đích gây vết thương vi thể trên da nhằm tạo đường thấm vào da cho PRP và để kích hoạt cơ chế tự tái tạo của cơ thể.

Thao tác chích, đưa PRP vào cơ thể vì vậy phải được thực hiện trong một môi trường vô khuẩn của ngoại khoa. Tầm quan trọng của vấn đề vô khuẩn đối với phương pháp huyết tương giàu tiểu cầu phải được đặt ngang hàng với các loại phẫu thuật thẩm mỹ khác.

Như vậy khách hàng cần chọn lựa 1 cơ sở đầy đủ trang thiết bị cũng như có phòng mổ vô trùng để thực hiện phương pháp này.

Khi chúng ta sử dụng phương pháp huyết tương giàu tiểu cầu để làm đầy sẹo lõm thì phải kết hợp thủ thuật cắt đáy mô sẹo để có được kết quả tốt nhất.

PRP là phương pháp tiên tiến nhất, thời gian nghỉ dưỡng ngắn, hiệu quả tốt, sử dụng vật liệu tự thân nên tuyệt đối an toàn và lành tính.

Qua những công trình nghiên cứu bước đầu về việc sử dụng PRP trong việc trẻ hóa da và chữa sẹo rỗ trên mặt, một số bác sĩ ở TP Hồ Chí Minh đã nêu được những kết quả rất đáng khích lệ.

Ông có lời khuyên gì cho những người có ý định làm đẹp bằng phương pháp này?

Trước hết, khách hàng hãy nghĩ đến sự an toàn của bản thân trước khi quyết định làm đẹp dù với bất cứ phương pháp nào, cần hiểu rõ nhu cầu của mình và tìm đến những nơi uy tín để được cung cấp một quy trình tư vấn, chẩn đoán và điều trị an toàn và hiệu quả. Trong việc đi làm đẹp yếu tố an toàn phải được xem là tối thượng.

Làm đẹp là 1 nhu cầu chính đáng của mỗi người, làn da đẹp là biểu hiện của một sức khỏe tốt, vì vậy để duy trì kết quả của PRP hay của các biện pháp thẩm mỹ nói chung thì chúng ta phải có một lối sống lành mạnh, ăn ngủ, tập luyện đúng cách.

Biết làm cho mình đẹp hơn, hấp dẫn hơn là tính cách của người văn minh.



Hiện nay trên thế giới chưa quốc gia nào sử dụng phương pháp này để làm đẹp da, hay làm chậm tiến trình lão hóa của cơ thể, chỉ có M.Ferrari sử dụng phương pháp này lần đầu tiên năm 1987 trong phẫu thuật tim mạch và bắt đầu ứng dụng trong điều trị xương khớp vào những năm 1990. PRP được nghiên cứu và sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chỉnh hình, chấn thương trong thể thao, nha khoa, tai mũi họng, phẫu thuật thần kinh, nhãn khoa, khoa bỏng, thẩm mỹ và mỹ phẩm. Tại Việt Nam phương pháp này được sử dụng rộng rãi vào khoảng năm 2000, ứng dụng vào chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, chủ yếu chữa trị các bệnh lý thoái hóa và tổn thương khớp.

Theo Hồ Quang (Một thế giới)