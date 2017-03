'Kẻ giết người thầm lặng' đối với bệnh nhân đái tháo đường

Ngày 13-8, GS-TS-BS Võ Thành Nhân (BV ĐH Y Dược TP.HCM) cho biết thông tin trên tại hội nghị Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam.

Theo ông Nhân, bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ ở bệnh nhân đái tháo đường phức tạp hơn so với bệnh nhân khác do nhiều yếu tố ảnh hưởng. Cụ thể như bất thường chức năng tiểu cầu, tổn thương xơ vữa lan tỏa, tăng đáp ứng với tổn thương mạch máu. Do vậy, bệnh nhân bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ có đái tháo đường cần một chiến lược chẩn đoán và điều trị toàn diện.

Bệnh nhân đái tháo đường cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Ảnh: TRẦN NGỌC



PGS-TS-BS Đỗ Trung Quân, Phó Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, cho biết thêm đa số bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 thường có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa đi kèm. Cụ thể như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, thừa cân hay béo phì. Mỗi yếu tố nguy cơ trên đều ảnh hưởng xấu đến dự hậu tim mạch cho bệnh nhân.

“Vì vậy, bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 phải được điều trị toàn diện. Không chỉ kiểm soát đường huyết đạt mục tiêu mà còn phải kiểm soát tốt tất cả các yếu tố nguy cơ tim mạch đi kèm” - ông Quân lưu ý.