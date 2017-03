Kết luận kiểm tra vụ đoàn học sinh Nhật Bản bị ngộ độc

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng báo cáo kết quả kiểm tra, làm rõ thông tin vụ việc có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm xảy ra trên chuyến bay Vietnam Airline đi Tokyo ngày 28-10-2016.

Báo cáo nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, ngày 29-10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế TP đã phối hợp với Sở Du lịch, Trung tâm Y tế dự phòng quận 1 và Trung tâm Y tế dự phòng quận Tân Bình đã làm việc với ba công ty gồm: Công ty Liên doanh khách sạn Sài Gòn Inn (khách sạn New World) - đơn vị lưu trú và cung cấp bữa ăn tập thể vào tối 27-10, Công ty TNHH Nhà hàng Làng Việt (Vietvillage) - đơn vị cung cấp bữa ăn trưa và Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng Không - Cụm sân bay Tân Sơn Nhất - đơn vị cung cấp suất ăn cho hành khách trên chuyến bay để điều tra vụ việc.

Kết quả kiểm tra phát hiện khách sạn New World có một số hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến. Cụ thể là quy trình chưa đảm bảo theo nguyên tắc một chiều (sơ chế thủy sản ngay trong khu vực chế biến); không phân biệt dụng cụ trong chế biến, không bảo quản an toàn đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến; lưu mẫu không đủ theo thực đơn; không khai báo với cơ quan chức năng sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm liên quan đoàn khách lưu trú và có dùng bữa tại khách sạn.

Đối với nhà hàng Làng Việt “Vietvillage”, qua đối chiếu danh sách 17 ca bệnh xảy ra trên máy bay cho thấy tất cả đều là thành viên của đoàn 2 gồm 112 người đã tham quan địa đạo Củ Chi và có sử dụng bữa ăn trưa tại nhà hàng Vietvillage.

Kết quả kiểm tra nhà hàng này, cơ quan chức năng ghi nhận giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của nhà hàng đã hết hạn; chưa xuất trình đầy đủ giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; chưa xuất trình hồ sơ về nguồn gốc nguyên liệu chế biến thực phẩm; nhà vệ sinh còn nằm ở lối vào khu tiếp thực phẩm; chưa trang bị bồn rửa tay, xà phòng và phương tiện làm khô tay nhân viên; chưa có đủ phương tiện bảo quản dụng cụ ăn uống sạch; cống rãnh chưa có chế độ vệ sinh định kỳ, còn ứ đọng rác; chưa phân biệt sống - chín trong bảo quản, chế biến thực phẩm.

Riêng đối với Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam đã chấp hành đúng các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Công ty đã tự gửi 16 mẫu lưu các món ăn có liên quan đến Viện Pasteur TP.HCM để kiểm nghiệm.

Từ kết quả kiểm tra đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP đã hướng dẫn và giám sát việc khắc phục các tồn tại về an toàn thực phẩm tại khách sạn New World và nhà hàng Vietvillage.

Cụ thể đã tiến hành xử phạt khách sạn New World 20 triệu đồng về các hành vi vi phạm nói trên. Đối với nhà hàng Làng Việt “Vietvillage”, Chi cục đang hoàn thiện hồ sơ và tiến hành các thủ tục để xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm đã phát hiện, đang giám sát việc khắc phục các vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm.

Báo cáo của UBND TP thông tin thêm, kết quả kiểm tra sức khỏe của các học sinh bị ngộ độc cho thấy bị nhiễm virus gây viêm đường ruột (Norovirus), hiện bệnh viện vẫn trong quá trình theo dõi xét nghiệm để tìm vi khuẩn gây nhiễm trùng đường ruột (Campylobacter).

Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.HCM và kết quả điều tra vụ việc của phía Nhật Bản, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn TP nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân và khách nước ngoài đến du lịch tại TP, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm nếu có.