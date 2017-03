Khôi phục testosterone, nam giới sống thọ hơn

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học ĐH Kansas (Mỹ) công bố trên tạp chí y khoa European Heart Journal cho thấy mức testosterone ở nam giới lớn tuổi nếu được khôi phục ở mức bình thường như khi còn trẻ, họ sẽ có nhiều cơ hội sống thọ hơn.

Trong hơn sáu năm, các nhà khoa học đã khảo sát dữ liệu sức khỏe của hơn 83.000 nam giới tuổi từ 50 trở lên bị suy giảm mức testosterone đến chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Y khoa VA TP Kansas (Mỹ) trong khoảng năm 1999-2014. Họ được chia làm ba nhóm: Nhóm 1 được can thiệp khôi phục mức testosterone như mức bình thường khi họ còn trẻ; nhóm 2 được can thiệp khôi phục mức testosterone nhưng thấp hơn mức bình thường khi họ còn trẻ; nhóm 3 không được can thiệp khôi phục và vẫn giữ mức testosterone suy giảm.

Sau thời gian theo dõi, các nhà khoa học kết luận khôi phục mức testosterone sẽ giúp giảm rủi ro bị đau tim, đột quỵ và nhiều bệnh tật khác có nguy cơ tử vong cao ở nam giới lớn tuổi. Đáng chú ý là mức testosterone bắt buộc phải được khôi phục bằng mức testosterone mỗi cá nhân nam giới có trong cơ thể khi còn trẻ, nếu không bằng thì hiệu quả giảm các rủi ro bệnh tật trên và kéo dài tuổi thọ không nhiều.

Cụ thể ở nghiên cứu trên, khác biệt rõ nhất xảy ra ở hai nhóm 1 và 3. So với nhóm 3, rủi ro chết sớm vì bệnh tật nói chung của nhóm 1 giảm 56%, trong đó rủi ro đau tim giảm 24%, rủi ro đột quỵ giảm 36%.

Đây là nghiên cứu quy mô lớn nhất về testosterone với thời gian nghiên cứu lâu nhất tính đến nay. Các nhà khoa học nhấn mạnh kết luận này cần phải có thời gian nghiên cứu thêm nữa mới đi đến kết luận cuối cùng về testosterone.

THIÊN ÂN