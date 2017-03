Không có căn cứ để nói tự chữa khỏi ung thư

Ung thư tự khỏi chỉ là may mắn! BS Nguyễn Triệu Vũ, khoa Ung bướu-Ngoại Tổng quát, BV quận Thủ Đức TP.HCM, nhìn nhận là có một số ít ung thư có thể tự hết, người ta vẫn chưa rõ tại sao, có thể do miễn dịch. Thí dụ ung thư máu và một số bệnh ung thư ở trẻ em. “Nhưng thật ra khả năng tự khỏi rất thấp, nếu có chỉ là may mắn thôi. Không nên hy vọng tự khỏi mà không điều trị!” - BS Vũ nói. Còn một bệnh nhân đã bị ung thư, sau điều trị, BS chỉ dám tuyên bố là bệnh ổn định chứ không ai dám tuyên bố hết bệnh. Nếu một người mắc ung thư mà sau 5-7 năm bệnh nhân vẫn khỏe mạnh thì bệnh nhân đó có khả năng khỏi bệnh lên đến 95%, không phải 100%, một số ít bệnh nhân bị tái phát sau 20-30 năm. Chỉ khi nào bệnh nhân chết vì nguyên nhân khác thì lúc đó mới dám nói là hết bệnh ung thư. Một số xét nghiệm như thử máu, siêu âm, CT scan, PET CT cho phép đánh giá tình trạng bệnh tại một thời điểm, là yếu tố tham khảo, dự đoán nhưng không cho biết chắc chắn 100% là bệnh có tái phát hay không. Muốn biết bệnh có tái phát thì phải theo dõi theo thời gian. Còn chứng minh một người từng bị K (ung thư) thì phải dựa vào hồ sơ bệnh án, sinh thiết... BS NGUYỄN TRIỆU VŨ, khoa Ung bướu-Ngoại Tổng quát,

