Khủng hoảng vaccine: 'Đừng mở cửa, chúng tôi sẽ chết vì bị giẫm đạp!'

Phòng Tiêm chủng và dịch vụ Polyvac, 182 Lương Thế Vinh là một trong ba điểm đầu tiên ở Hà Nội bắt đầu tiêm chủng vaccine dịch vụ và là điểm duy nhất không cần đăng ký trước khi tiêm.

“Đừng mở cửa. Chúng tôi sẽ chết vì bị giẫm đạp!”

“Chúng tôi đứng với nhau hàng giờ đồng hồ. Thời gian càng trôi thì sự có mặt của các ông bố, bà mẹ càng đông” - một phụ huynh tên V. kể. Càng gần thời điểm mở cửa phát phiếu thì sức ép càng lớn.

“Chật đến nỗi không nhấc được tay lấy điện thoại trong túi, đến mức lồng ngực tôi cảm giác như sắp vỡ vụn. Lúc quá nghẹt thở, những người xếp hàng đầu tiên đã phải xin: “Đừng mở cửa nếu không chúng tôi sẽ chết vì bị giẫm đạp”. Sau đó, nhiều người đã cùng nhau hô to “hủy tiêm, hủy tiêm” - vẫn vị phụ huynh này thuật lại.

Đầu giờ sáng, Phòng Tiêm chủng và dịch vụ Polyvac (BV ĐH Quốc gia Hà Nội) đã ra thông báo tạm dừng công tác tiêm chủng vaccine dịch vụ 5 trong 1 do “nhu cầu quá lớn của nhân dân”. Thông báo này cũng lại khiến nhiều bậc cha mẹ bức xúc. Một số bà mẹ ôm con ngồi thẫn thờ không biết nên ở hay quay về nhà.

“Hôm qua, tôi đã đến để nghe phía bệnh viện phổ biến. Sáng nay, 3 giờ sáng, vợ chồng già chúng tôi đến để xếp hàng, mòn mỏi chờ đợi. Vậy mà lại nghe được thông báo tạm dừng tiêm trong ngày hôm nay” - ông Hùng (đường Trường Chinh) than thở. Cũng có chung tâm trạng, vợ chồng anh Đông (Mỹ Đình) cho hay: “Tôi và vợ đưa con đi từ 23 giờ ngày 24-12 để chờ lấy vaccine nhưng 7 giờ sáng, chúng tôi được bác sĩ tại đây thông báo hoãn tiêm vì quá tải. Tôi cảm thấy quá thất vọng, người lớn đã đành, đằng này con trai mới bốn tháng (tiêm mũi thứ hai), vợ mới sinh mà vẫn phải thức thâu đêm”.

Các bà mẹ mang theo con trẻ chầu chực tại phòng khám từ giữa đêm Noel để chờ tiêm mũi tiêm dịch vụ. Ảnh: PHI HÙNG

Bộ Y tế ra văn bản khẩn

“Lượng vaccine được phân phối là 420 mũi chia làm ba ngày. Mỗi ngày chỉ được hơn 140 mũi. Tất cả đều phải ra về vì cầu vượt cung, bệnh viện cần thời gian tìm phương án phù hợp. Đến cuối giờ chiều (25-12) chúng tôi sẽ thông báo chính thức kế hoạch” - BS Trịnh Hoàng Hà - Giám đốc BV ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo. Tuy nhiên, trước đó chính trang web của cơ quan này đã đăng thông tin gây hiểu nhầm rằng Polyvac đã nhận về 40.000 liều vaccine Pentaxim.

Phụ huynh tên Mai Minh (quận Cầu Giấy) thảng thốt kêu: Số lượng như muối bỏ bể làm sao đủ cho tất cả các bé đây!

Chiều 25-12, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu cho biết việc tạm dừng tiêm vaccine tại Phòng Tiêm chủng và dịch vụ Polyvac, 182 Lương Thế Vinh do cơ sở tự quyết định, không phải chỉ đạo của Bộ Y tế.

Về lý do tại sao người dân đổ xô đi đăng ký tiêm vaccine dịch vụ, ông Phu thừa nhận hiện nay một số phụ huynh e ngại vaccine Quinvaxem trong Chương trình tiêm chủng mở rộng có thành phần ho gà toàn tế bào gây ra các phản ứng nặng cho trẻ em, do đó họ đổ xô sang tiêm chủng vaccine dịch vụ vô bào. Nhưng xưa nay người dân nhìn thấy các phản ứng sau tiêm Quinvaxem nhiều hơn là do mỗi năm chúng ta tiêm khoảng 5,5 triệu liều Quinvaxem trong khi vaccine dịch vụ 5 trong 1, 6 trong 1 chỉ hơn 200.000 liều.

Ông Phu cho biết thêm trong ngày 25-12, Cục Y tế dự phòng đã có công văn khẩn gửi giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Văn bản này nêu rõ theo thông báo của Công ty Sanofi Pasteur S.A TP.HCM, trong quý IV-2015 sẽ có trên 140.000 liều vaccine Pentaxim cung cấp cho thị trường Việt Nam. Hiện Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế đã kiểm định xong lô vaccine nhập khẩu đầu tiên. Số vaccine này đã và đang được phân phối đến các cơ sở tiêm chủng tại các tỉnh, thành phố. Để tránh tình trạng mất trật tự tại các điểm tiêm chủng dịch vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân được tiêm chủng an toàn và hiệu quả, Cục Y tế dự phòng đề nghị giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết tổ chức buổi tiêm chủng vaccine Pentaxim phù hợp với số lượng vaccine được phân bổ tại đơn vị.

Ngoài ra, công bố công khai kế hoạch tiêm vaccine Pentaxim. Dự kiến đối tượng và thời gian tiêm vaccine Pentaxim tại cơ sở tiêm chủng, đặc biệt lưu ý tổ chức cho người dân đăng ký đảm bảo khoa học thông qua điện thoại, Internet hoặc các phương tiện thông tin truyền thông khác để người dân dễ dàng tiếp cận và đăng ký.

Trước đó, ngày 23-12, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cũng đã công bố danh sách 161 cơ sở tiêm chủng sẽ tổ chức tiêm vaccine Pentaxim đợt này.