Kiểm dịch thú y: Tưởng đã rõ nhưng có vẻ vẫn… lọt chọt

UBND TP.HCM cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định 06/2017 của UBND TP về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý ATTP TP đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại TP.HCM. Đồng thời cân đối và bổ sung biên chế công chức cho ban quản lý để thực hiện nhiệm vụ cấp GCNKD sản phẩm động vật ra khỏi TP trước ngày 30-7.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý ATTP TP.HCM, cho biết hiện TP.HCM có bốn trạm kiểm dịch ở các cửa ngõ An Lạc (huyện Bình Chánh), Hóc Môn (huyện Hóc Môn), Thủ Đức và Xuân Hiệp (cùng quận Thủ Đức). Đúng ra thịt vào TP.HCM phải do ban quản lý phụ trách vì thực phẩm vào TP có an toàn hay không là trách nhiệm của ban, còn thịt ra khỏi TP.HCM thì trách nhiệm cấp GCNKD ra khỏi TP là của Chi cục Thú y. Chi cục Thú y TP lại muốn giữ bốn trạm cửa ngõ để thực hiện công tác kiểm dịch đầu vào và đã được UBND TP chấp thuận. Vì vậy, Ban quản lý ATTP chấp hành theo chỉ đạo của TP.

Trong khi đó, ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết bốn trạm cửa ngõ TP không chỉ kiểm tra thịt gia súc, gia cầm đã giết mổ từ các tỉnh đưa vào TP mà còn kiểm dịch gia súc, gia cầm sống đưa vào các cơ sở ở TP.HCM để giết mổ. “Đâu chỉ vậy, bốn trạm kiểm dịch cửa ngõ còn kiểm soát cả con giống từ các tỉnh đưa vào những trại chăn nuôi tập trung ở TP.HCM và ngược lại. Gia súc, gia cầm giống còn phải được tiêm phòng cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh… Chuyện này thì Ban quản lý ATTP TP.HCM không thể đảm đương” - ông Thảo nêu quan điểm.

PV đặt câu hỏi: “Nhân viên của Chi cục Thú y tại bốn trạm kiểm dịch cửa ngõ sẽ kiểm soát xe chở thịt đã giết mổ từ tỉnh đưa vào các chợ. Trong khi đó, nhân viên Ban quản lý ATTP TP tại các chợ lại kiểm tra xe thịt này một lần nữa. Tức một xe thịt có hai đơn vị kiểm tra. Khi lô hàng này không đạt chất lượng nhưng được tiêu thụ ngoài thị trường thì trách nhiệm ra sao?”. “Chi cục Thú y sẽ đề xuất UBND TP chỉ đạo Ban quản lý ATTP cử nhân viên túc trực tại bốn trạm kiểm dịch cửa ngõ (từ 22 giờ hôm nay đến 6 giờ hôm sau) để cùng kiểm tra các xe chở thịt từ tỉnh vào TP.HCM. Nếu xảy ra sự cố thì nhân viên của ban cũng phải chịu trách nhiệm” - ông Thảo cho biết.