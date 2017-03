Kiểm điểm cá nhân, tổ chức để xảy ra việc sản xuất bò viên thối

(PLO)- Ngày 12-6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế TP.HCM và Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP.HCM triển khai một số nội dung liên quan đến cơ sở sản xuất bò viên Pháp-Việt (C2/19E2 ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) do ông Nguyễn Văn Bảo làm chủ.