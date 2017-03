Kỳ thị, phân biệt người có HIV/AIDS sẽ bị xử phạt

Theo thống kê của Bộ Y tế, ở Việt Nam đến nay số người nhiễm HIV là 204.019 người, số bệnh nhân AIDS là 59.569 người và số người nhiễm HIV đã tử vong là 61.856 người. So với cùng kỳ năm 2011, số trường hợp nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS và tử vong do AIDS tiếp tục giảm (HIV giảm 2.872 trường hợp, số bệnh nhân AIDS giảm 1.589 trường hợp, số người tử vong do AIDS giảm 596 trường hợp).



Tại Việt Nam, tình trạng kỳ thị những người có HIV/AIDS còn rất phổ biến. Vì thế Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) đã được ban hành, đưa ra quy định chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.



Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ggiáo Bộ Bộ Y tế nghiên cứu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định ban hành những văn bản hướng dẫn thi hành luật về chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV theo Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).



Bộ Y tế cũng cần phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện luật và chính sách, xử lý nghiêm vi phạm có liên quan đến tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.



Theo Dân trí