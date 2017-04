Kỹ thuật mới điều trị cho các cặp vợ chồng vô sinh

Bệnh nhân đầu tiền được thực hiện kỹ thuật mới này là vợ chồng anh chị Hoàng A.C và Nguyễn T.L (ở Yên Lộc, Nghệ An).

Vợ chồng anh chị đã có con đầu 7 tuổi, năm 2012 anh chị phát hiện bị vô sinh thứ phát do tắc vòi tử cung. Với bệnh lý này, anh chị đã được hầu hết các bệnh viện tư vấn nên thụ tinh ống nghiệm để có thể mang thai.

May thay, những ngày khám tại BV Phụ sản TW, anh chị được biết tới kỹ thuật xử lý tắc vòi tử cung đoạn kẽ bằng nội soi do chính PGS, TS Nguyễn Viết Tiến thực hiện. Sau ca mổ cách đây một tháng, nay vợ chồng anh chị được bác sĩ thông báo, hai vòi trứng của chị đã thông và hoàn toàn có thể thụ thai tự nhiên, không phải nhờ tới thụ tinh ống nghiệm.

Các BS chúc mừng đôi vợ chồng phẫu thuật thành công

Theo Thứ trưởng Tiến, có tới 5% ca tắc vòi tử cung có thể hy vọng vào kỹ thuật mới này. Bệnh lý vòi tử cung là nguyên nhân thường gặp nhất và chiếm khoảng 25-35% những trường hợp vô sinh nữ.

Theo một số nghiên cứu gần đây, tại Việt Nam tỷ lệ vô sinh do vòi tử cung từ 43-59%. Trong đó, vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung (đoạn kẽ, đoạn co) chiếm khoảng 15-25%.

Trước những trường hợp đó, PGS, TS Nguyễn Viết Tiến đã nghiên cứu, triển khai kỹ thuật mới có tính nhân văn lớn là phương pháp nong vòi tử cung bằng catherter qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng. Sau một năm phẫu thuật xử lý tắc vòi tử cung đoạn kẽ bằng nội soi, tỷ lệ có thai khá cao.

HG