Kỳ tích cứu sống cháu bé bị áp xe não không cần phẫu thuật

Ngày 1-10, PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai (Hà Nội), cho biết các bác sĩ vừa cứu sống một bé trai bị khối áp xe não gần 5cm trong hai tháng mà không cần phẫu thuật. Theo y văn thế giới, nếu bệnh nhân bị áp xe não trên hai tuần thì rất khó chữa, khả năng cứu sống gần như bằng không.

BS Dũng cho biết thêm, bệnh nhi là cháu Bùi Đăng Tuấn (14 tuổi, ở xã Yahleo, huyện Yahleo, tỉnh Đắk Lắk) nhập viện cách đây một tháng, trong tình trạng sốt cao, nôn liên tục, đau đầu dữ dội do có ổ áp xe não rất lớn, gần 5cm.

Theo gia đình, từ khi được một tuổi phát hiện bị tim bẩm sinh, nhưng thấy con vẫn đi học, sinh hoạt bình thường, ngoài việc tăng cân chậm nên gia đình không đi chữa trị. Gần đây, trẻ bỗng dưng đau đầu dữ dội, sốt cao nên nhập viện điều trị.

Cũng theo BS Dũng, thông thường với những bệnh nhân có ổ áp xe não quá hai tuần sẽ phải phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe kết hợp điều trị nội khoa. Tuy nhiên, sau khi hội chẩn và xem xét kỹ lưỡng, các BS kết luận không thể phẫu thuật đối với ca này vì sức khỏe của Tuấn rất yếu, chỉ nặng 24 kg và cháu lại mắc bệnh tim bẩm sinh, nguy cơ tử vong rất cao trong quá trình phẫu thuật. “Áp xe não do nhiều nguyên nhân gây nên. Trong trường hợp bệnh nhân này, áp xe não là do trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, do nhiễm trùng chung và do trẻ có ổ xoang mãn tính. Chúng tôi đã quyết định điều trị cho cháu Tuấn bằng việc sử dụng phối hợp ba loại kháng sinh để chống lại tình trạng kháng thuốc. Sau một tháng điều trị, đến nay ổ áp xe của cháu chỉ còn 1cm và sẽ hết trong một thời gian nữa”- BS Dũng cho hay.

Đến nay trẻ có thể xuất viện, ăn uống, đi lại bình thường. Tuy nhiên, với trường hợp này, BS Dũng khuyến cáo gia đình cần cho cháu đi phẫu thuật tim bẩm sinh trong thời gian tới để ngăn bệnh tái phát.