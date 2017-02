Làm rõ vụ bé sơ sinh nguy kịch vì cắt rốn bằng dao lam

Trước đó, BS Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu nhi và sơ sinh – BV đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết bé sơ sinh 12 ngày tuổi, con sản phụ H’Ngọc (ở xã Yang Réh, H.Krông Bông, Đắk Lắk), đang điều trị uốn ván tại BV Đa khoa Đắk Lắk, có nguy cơ tử vong do bị nhiễm trùng uốn ván.

Bé được sinh thường tại nhà. Giấy chứng sinh do Trạm Y tế xã cấp ghi người đỡ đẻ là “mụ vườn”. Sau khi sinh, bé đã được cắt rốn bằng dao lam.

Theo hồ sơ, sau khi sinh năm ngày, bé có biểu hiện sốt cao liên tục, bỏ bú, rốn bị ướt, co giật nên được người nhà đưa vào BV đa khoa huyện Krông Bông, sau đó chuyển lên cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Đắk Lắk rạng sáng ngày 8-2.

Lúc vào viện cấp cứu, bé bị co giật toàn thân, sốt đến 39,8 độ. Trương lực cơ toàn thân, phản xạ kém, xét nghiệm bạch cầu tăng mạnh. Các bác sĩ đã tập trung cứu chữa, hồi sức tích cực, cho bé thở máy, truyền dịch, phối hợp điều trị kháng sinh, chống co giật… Đến ngày 14-2, bé vẫn trong tình trạng thở máy. Rốn đã khô, tăng trương lực cơ toàn thân khi có kích thích, tăng tiết đờm dãi… Theo chẩn đoán, bé suy hô hấp độ 4, uốn ván rốn, nhiễm trùng sơ sinh, vàng da do nhiễm trùng. Bé nằm trong trường hợp bệnh nặng do thời gian ủ bệnh ngắn (dưới 7 ngày).

Do vậy, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị y tế liên quan xác minh và báo cáo về diễn biến của trẻ sơ sinh nêu trên và gửi về Bộ Y tế trước ngày 17-2.

Yêu cầu BV Đa khoa Đắk Lắk quan tâm và ưu tiên tập trung mọi phương tiện, nhân lực và thuốc trong việc chăm sóc, điều trị cho cháu bé sơ sinh. Chỉ đạo, chấn chỉnh các cơ sở chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả cơ sở y tế công lập và cơ sở hành nghề y tế tư nhân nghiêm túc thực hiện Hướng dẫn quốc gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh.