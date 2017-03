Làm thế nào để đối phó với đợt nóng kỷ lục?

Tại Anh, nhiệt độ tại khu vực miền Nam có thể lên tới hơn 30 độ C trong tuần này. Nhiệt độ cao cũng đang tấn công một phần nước Pháp. Bộ Y tế Pháp cũng đã ra cảnh báo về nguy cơ sốc nhiệt và mất nước.Còn tại Việt Nam, sắc đỏ cũng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ trên bản đồ thời tiết. Ở Bắc Bộ, mới chỉ 6-7 giờ sáng nắng đã chói chang, nhiệt độ tăng lên liên tục và đạt mức cao nhất từ 13-15 giờ chiều, phổ biến 37-39 độ C. Thủ đô Hà Nội, Hòa Bình, Lào Cai nhiệt độ cao nhất 40 độ C./.

Theo Vietnam+