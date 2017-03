Lần đầu mổ cứu bé gái bị u tụy suốt 4 năm

Tỉ lệ 4/1.000.000 người bị u đảo tụy Theo y văn thế giới, thường các bệnh nhân đến với BV cả trong nước lẫn nước ngoài không phải được chẩn đoán ngay là u đảo tụy insulin oma. Đối với người lớn tuổi (ngoài 50), người ta hay bị nhầm với bệnh lý mạch máu não bởi triệu chứng hay co giật, nhức đầu… Còn đối với trẻ em lại dễ nhầm lẫn với các bệnh về thần kinh. Tại Việt Nam, đây là ca thứ hai ở trẻ em sau ca ở BV Nhi Trung ương. Đối với người lớn, trước giờ chỉ mới ghi nhận ba ca. Cứ một triệu người thì chỉ có bốn người bị bệnh lý này. Do có sự trùng lắp nhiều triệu chứng của các bệnh lý khác nhau nên các thầy thuốc rất dễ nhầm lẫn. Rất may mắn là 90% các khối u đảo tụy đều là khối u lành tính. Vì vậy khi phẫu thuật khối u chắc chắn sẽ không tái phát. Khối u tròn, gọn nên khi mổ là lấy trọn khối u ra. Chỉ có 10% còn lại phối hợp với các bệnh lý ác tính khác có thể tái phát nhưng trường hợp này lại khá hiếm. BS ĐÀO TRUNG HIẾU, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 1