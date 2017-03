Làn sóng 'Thử thách nước đá': Lợi và hại khi đổ nước đá lên đầu

Người bị bệnh không sống được đến già

Bệnh xơ cứng bên teo cơ (ALS) do Pete Frates, (người phát động trào lưu Thử thách nước đá để gây quỹ cho Hiệp hội ALS) cũng có thể gọi là bệnh thần kinh vận động, bệnh Charcot. Đây là một bệnh thoái hóa thần kinh có nhiều nguyên nhân khác nhau. Nó được đặc trưng bởi cơ bắp co cứng, yếu tiến triển nhanh do teo cơ và khó khăn trong việc nói, nuốt và thở. ALS là bệnh phổ biến nhất trong số năm bệnh thần kinh vận động. Người bị bệnh này thời gian sống trung bình khoảng 39 năm, và chỉ có 4% tồn tại lâu hơn mốc ấy 10 năm. Rất hiếm trường hợp tồn tại quá 50 năm. Hầu hết bệnh nhân tử vong do suy hô hấp, thường là trong vòng 3-5 năm kể từ khi bắt đầu có triệu chứng. Tại Mỹ, có hơn 5.600 người được chẩn đoán bị ALS mỗi năm. Hiện tại có đến hơn 30.000 người Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này. PGS-TS Nguyễn Hoài Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch TP.HCM