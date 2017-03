Lao động gặp nạn, khó trăm bề

Kiến nghị phạt doanh nghiệp “ém” tai nạn lao động Ngày 16-4, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết mặc dù có quy định rất rõ chủ sử dụng lao động phải đảm bảo an toàn lao động, môi trường làm việc cho người lao động, tuy nhiên thời gian qua vẫn xảy ra các vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng. Theo ông Thắng, đối với những lao động có hợp đồng, được chủ sử dụng mua BHXH, khi xảy ra TNLĐ họ sẽ được thanh toán các chế độ khi điều trị và tạo điều kiện việc làm sau điều trị. Tuy nhiên, đối với người lao động tự do khi bị TNLĐ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian tới, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất người lao động tự do phải mua bảo hiểm tự nguyện có sự hỗ trợ của Nhà nước. Cũng theo ông Thắng, trong thực tế các vụ TNLĐ thường bị “ém” thông tin hoặc hai bên tự thỏa thuận bồi thường khiến người lao động bị thiệt thòi. Trong khi theo quy định, tai nạn suy giảm sức lao động trên 5% chủ sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động. Ông Thắng cho rằng cần xây dựng biện pháp chế tài đủ mạnh mới răn đe được chủ sử dụng lao động. PHONG ĐIỀN ghi