Lập 7 đoàn thanh tra về an toàn thực phẩm 14 tỉnh, thành

(PLO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ngày 30-3 cho biết Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương giao Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức bảy đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh tra tại 14 tỉnh, TP trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2015.